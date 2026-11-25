Técnico do Estudiantes, Cacique Medina projetou a final da Libertadores contra o Palmeiras, que será disputada no sábado (28). Em entrevista à Conmebol, o treinador também elogiou o trabalho de Abel Ferreira nos últimos anos à frente do Verdão.

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- Estamos trabalhando no Palmeiras desde que soubemos que estaríamos na final. Assim que terminou o jogo contra o Flamengo, começamos a nos informar sobre o Palmeiras. Não vou deixar de reconhecer seu valor, sua qualidade e sua hierarquia. Tem um grande treinador. Mas a preparação é como a de qualquer final, como a de qualquer partida importante: procuramos aproveitar possíveis pontos fracos do adversário e, obviamente, neutralizar seus pontos fortes.

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Na sequência, Cacique Medina explicou o papel como técnico do Estudiantes antes da decisão contra o Palmeiras para motivar o elenco. E o argentino citou o grande diferencial do clube tetracampeão da Libertadores.

- Como treinador, preciso convencer nossos jogadores de um plano, de executar uma estratégia de jogo que nos permita nos sentirmos confortáveis durante a partida. Para isso, temos os dias de treinamento. Trabalhamos muito em campo, na análise de vídeo e na prancheta. Temos várias ferramentas para chegar bem preparados à Final. Mas, acima de tudo, nossa equipe é muito emocional, e é da emoção que vem todo o resto. Essa é a base do nosso time.

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Neste sábado (28), Estudiantes e Palmeiras reeditam a final da Libertadores de 1968, em que o clube argentino levou a melhor e conquistou seu primeiro troféu da maior competição de clubes da América do Sul.

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