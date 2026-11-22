Palmeiras mostra força em último teste e concentra forças para Libertadores
Alviverde deixa a disputa pelo Brasileirão e agora tem Copas como principal objetivo
O Palmeiras teve no confronto com o Flamengo seu último grande teste antes da final da Libertadores. Diante de um dos principais rivais das últimas temporadas, a equipe de Abel Ferreira apresentou um futebol impositivo, mesmo com desfalques entre os titulares. Superior na primeira etapa, foi para o intervalo em vantagem no placar, o que ainda deixava viva a disputa pelo título.
Assim como em outros momentos da temporada, como nas eliminatórias contra LDU e Fluminense, o Palmeiras diminuiu o ritmo na segunda etapa. A queda de intensidade pode ser atribuída tanto à opção da comissão técnica, que mais uma vez recuou as linhas para explorar os contra-ataques, quanto ao desgaste de um elenco que se aproxima da marca de 70 partidas disputadas em 2026.
Com o passar dos minutos, o Flamengo chegou ao empate, resultado suficiente para encerrar a disputa pelo título. O desfecho, no entanto, estava dentro do cenário projetado por Abel Ferreira, que já havia reconhecido a superioridade do rival e considerado encerrada a briga pelo troféu.
- O título está entregue - destacou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após derrota para o Cruzeiro, que deixou sua equipe a seis pontos de distância para o Flamengo antes do confronto direto.
Entre os pontos positivos da partida, estiveram as atuações de Arthur e Benedetti, formados nas categorias de base do clube. O lateral voltou a demonstrar segurança em mais um teste importante e mostrou estar preparado para assumir a vaga de Piquerez, caso necessário. O uruguaio se recupera de lesão.
Já o zagueiro, que ao longo da temporada apareceu como última opção para o setor, teve atuação segura e surge como alternativa em uma posição na qual o Palmeiras também enfrenta problemas com lesões.
Mudança de chave e foco nas Copas
Entre viagens, diferentes frentes de disputa e a pressão por conquistas após uma temporada de 2025 sem títulos, o Palmeiras agora pode concentrar seus esforços em apenas duas partidas: a final da Libertadores, em 28 de novembro, e a decisão da Copa do Brasil, marcada para 6 de dezembro.
Com um elenco recheado de opções, estabilidade financeira e um trabalho de longo prazo conduzido pela atual comissão técnica, o Palmeiras tem na constância e na capacidade de superação seus principais trunfos. Para Abel Ferreira, a regularidade demonstrada pela equipe ao longo dos últimos anos, com presença frequente nas decisões, é um dos aspectos mais importantes de sua trajetória no clube.
- Ao longo dos seis anos, fomos conquistando títulos e chegando a finais. Ganhamos algumas, perdemos outras. Qualquer clube vai ganhar e perder, mas o mais difícil, e do que mais me orgulho nos meus jogadores e torcedores, é que competimos em todas as competições até o fim - apontou Abel Ferreira.
A conquista do Paulistão encerrou o jejum de títulos de 2025 e abriu caminho para um novo capítulo na trajetória do Palmeiras de Abel Ferreira. Agora, o desafio é transformar a constância dos últimos anos em novas conquistas e levantar os principais troféus ainda em disputa.
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