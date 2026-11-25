Rival do Palmeiras, Estudiantes protagonizou final violenta que terminou com jogadores presos
Marcada por agressões e expulsões, decisão teve atletas do Estudiantes detidos por 30 dias e Néstor Combín preso por 12 horas na Argentina
A final da Copa Intercontinental de 1969, entre Estudiantes e Milan, ficou marcada por uma sequência de agressões que levou três jogadores argentinos à prisão. Disputada em Buenos Aires, a partida de volta terminou com vitória do time argentino por 2 a 1, mas o resultado não foi suficiente para reverter a derrota por 3 a 0 sofrida na ida. Assim, os italianos ficaram com o título.
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A violência registrada em campo provocou repercussão na imprensa argentina. A revista "El Gráfico" classificou o episódio como "a página mais sombria do futebol argentino" e descreveu o confronto como um retrato de "brutalidade e loucura". O jornal "Clarín", por sua vez, falou em um "triunfo dramático para o Estudiantes".
Jogadores do Estudiantes foram presos após a partida
A violência chegou a um nível que três jogadores do Estudiantes — Alberto Poletti, Eduardo Luján Manera e Ramón Aguirre Suárez — foram detidos ao fim do confronto e passaram cerca de 30 dias na prisão de Devoto, em Buenos Aires. A medida foi determinada pelo governo do então presidente argentino, Juan Carlos Onganía.
Néstor Combín, atacante do Milan nascido na Argentina e naturalizado francês, também foi preso. Ele deixou o gramado ensanguentado após receber uma cotovelada no rosto de Aguirre Suárez. A polícia o deteve sob a acusação de não ter cumprido o serviço militar obrigatório na Argentina.
Combín, no entanto, havia servido às Forças Armadas francesas. A situação foi esclarecida após a intervenção do embaixador da França em Buenos Aires, que apresentou a documentação necessária para comprovar o cumprimento do serviço militar. O jogador foi liberado cerca de 12 horas depois.
Agressões marcaram a decisão entre Estudiantes e Milan
As cenas de violência começaram ainda no primeiro tempo. Alberto Poletti atingiu Pierino Prati, atacante do Milan, com um chute enquanto o adversário estava no chão. Eduardo Luján Manera também foi expulso após agredir Gianni Rivera.
Aguirre Suárez foi outro protagonista dos episódios. Além da cotovelada que deixou Combín ferido, o defensor se envolveu em outras confusões durante a partida. O jogador do Milan precisou deixar o campo por causa dos ferimentos no rosto.
Mesmo com os incidentes, o Estudiantes venceu por 2 a 1, com gols de Marcos Conigliaro e Aguirre Suárez. Gianni Rivera marcou para o Milan. O resultado, porém, não impediu a conquista italiana, já que a equipe havia construído uma vantagem de três gols no primeiro jogo.
AFA aplicou punições aos jogadores
Além das detenções, os três atletas do Estudiantes receberam punições severas da Associação de Futebol Argentino (AFA). Alberto Poletti foi inicialmente banido do futebol por toda a vida. Aguirre Suárez recebeu suspensão de 30 partidas e ficou impedido de disputar competições internacionais por cinco anos. Já Luján Manera foi suspenso por 20 jogos e afastado da seleção argentina por três anos. Os jogadores contestaram as decisões na Justiça, e as sanções esportivas foram revogadas oito meses depois.
Bilardo relembrou episódio como um dos mais difíceis da carreira
Companheiro dos três jogadores no Estudiantes, Carlos Salvador Bilardo acompanhou de perto as consequências da partida. Anos depois, o ex-técnico da seleção argentina recordou as visitas que fazia aos colegas na prisão.
— Eu ia à prisão de Devoto todos os dias para ver os rapazes. Até tentei falar com o senhor Onganía, mas não me deixaram — contou Bilardo no documentário "Futebol é História."
O ex-jogador também relatou o impacto do episódio em sua vida pessoal. Segundo ele, a avó, de origem italiana, deixou de falar com ele durante um mês por causa dos acontecimentos. Bilardo classificou aquele período como o mais difícil que havia vivido no futebol.
A decisão de 1969 ficou marcada como um dos episódios mais violentos da história do futebol. Além de perder o título para o Milan, o Estudiantes terminou a partida com três jogadores presos, em meio a uma série de agressões que ultrapassou os limites do campo e teve consequências também fora dele.
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