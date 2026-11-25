Com baixas por suspensão e lesão, Estudiantes ainda tem dúvidas para enfrentar o Palmeiras
Equipe comandada por Alexander Medina viaja nesta quarta-feira (25) para Montevidéu; veja programação e saiba mais sobre a preparação
O Estudiantes, equipe argentina que vai enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores, neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai, ainda tem dúvidas em relação à equipe titular para iniciar a grande decisão.
A principal indecisão está em quem vai substituir Baltasar Rodríguez, meio-campista argentino, que foi expulso na partida de volta da semifinal contra o Flamengo, no Maracanã, e está suspenso para enfrentar o Palmeiras. Somado a este desfalque, Gabriel Neves, peça importante no setor, também está fora, após sofrer uma fratura no pulso esquerdo, no dia 26 de setembro. O atleta uruguaio segue em recuperação da lesão.
Com esses dois desfalques, o técnico do Estudiantes, Alexander Medina, ainda não definiu o substituto de Baltasar. De acordo com um dos principais jornais da Argentina, o "Olé", a tendência é que Fabricio Pérez, que foi titular na final da Supercopa Argentina, mantenha a posição e inicie entre os 11 titulares. Outras opções para a vaga, além de Fabricio Pérez, são: Eric Meza e Edwuin Cetré.
Veja a provável escalação do Estudiantes
Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez e Marcos Rojo; Fabricio Pérez (Eric Meza ou Edwuin Cetré), Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios e Guido Carrillo.
Entenda a programação do Estudiantes para a final
O Estudiantes vai realizar o último treinamento no CT da equipe, Country de City Bell, na Argentina, na tarde desta quarta-feira (25). Logo em seguida, já viaja para Montevidéu, com previsão de chegada por volta das 20h30 (de Brasília).
A equipe argentina, durante a estadia no Uruguai, treinará no CT do Montevideo City Torque, na quinta-feira (26) e na sexta (27). Ambas as atividades contarão com 15 minutos de treino aberto à imprensa, e serão as últimas oportunidades para a comissão técnica preparar a equipe visando a final contra o Palmeiras.
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