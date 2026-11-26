Paixão compartilhada pelo futebol fortalece relacionamentos, indica estudo
Pesquisa aponta que 88,6% dos entrevistados veem impacto positivo das partidas nos relacionamentos; Geração Z lidera interesse em assistir aos jogos acompanhada
O futebol pode ir além da rivalidade e da paixão pelos clubes e também aproximar casais. É o que indica uma pesquisa realizada pela Ashley Madison, plataforma de relacionamentos, com 1.230 usuários. Segundo o levantamento, 88,6% dos entrevistados que percebem a influência dos torneios esportivos na rotina afirmam que competições como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores têm impacto positivo nos relacionamentos.
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Os dados também mostram que o interesse em acompanhar as partidas ao lado do parceiro aparece em diferentes faixas etárias. A Geração Z, formada no recorte da pesquisa por pessoas entre 18 e 25 anos, lidera a preferência, com 95% das respostas. Na sequência, aparecem os entrevistados de 61 a 65 anos, com 92,2%.
O levantamento também aponta uma diferença entre homens e mulheres. Entre eles, 83,3% demonstram preferência por assistir aos jogos acompanhados do parceiro. Entre elas, o índice é de 75%.
Como o futebol pode aproximar os casais
Para a Dra. Tammy Nelson, especialista em relacionamentos da Ashley Madison, as partidas podem proporcionar experiências emocionais compartilhadas, criando momentos de cumplicidade entre os parceiros.
— Grandes jogos criam o que chamo de 'experiência emocional compartilhada'. Os casais têm a mesma reação ao mesmo tempo, quando estão torcendo pelo mesmo time. Eles vivenciam a antecipação e a excitação de uma vitória compartilhada e a decepção quando perdem. Essa sincronia emocional ajuda os parceiros a se sentirem mais conectados e os lembra de que estão no mesmo time — explica a especialista, que tem mais de 30 anos de atuação no mercado internacional.
De acordo com Tammy, não é necessário que os dois torçam pelo mesmo clube ou acompanhem futebol regularmente. O principal é aproveitar a oportunidade para sair da rotina e dividir uma atividade, criando lembranças em conjunto.
A especialista também aponta que vitórias e conquistas podem influenciar o ambiente doméstico. A alegria de um resultado positivo, por exemplo, pode estimular o otimismo e as demonstrações de afeto. A experiência pode ganhar ainda mais força quando compartilhada em bares, estádios e outros espaços de convivência.
— Você não precisa ser fã de esportes a vida toda para se beneficiar dessas experiências. O que importa nem sempre é o resultado do jogo ou o título conquistado, mas a oportunidade de fazer uma pausa nas responsabilidades e nos estresses cotidianos e simplesmente desfrutar de estarem juntos em um momento de conexão coletiva — conclui.
Futebol entra em período de decisões
O levantamento foi divulgado em meio à reta decisiva da temporada do futebol brasileiro. Neste sábado (28), Palmeiras e Estudiantes, da Argentina, disputam a final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Já no dia 6 de dezembro, Grêmio e Palmeiras se enfrentam na decisão da Copa do Brasil.
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo já garantiu o título antecipadamente. Enquanto isso, Bahia, Bragantino, Vasco, Atlético-MG e Santos disputam posições no G8, que dá vaga na próxima edição da Libertadores. Na parte de baixo da tabela, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Mirassol e Internacional tentam escapar do rebaixamento.
Com decisões continentais e nacionais em jogo, a reta final da temporada reúne diferentes motivos para os torcedores acompanharem as partidas. Segundo a pesquisa, esses momentos também podem representar oportunidades de convivência e conexão entre casais.
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