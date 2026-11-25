O Palmeiras repetiu a estratégia adotada na última temporada e poupou seus principais jogadores no último compromisso antes da decisão da Libertadores. Ao todo, 14 atletas do elenco foram preservados e permaneceram em São Paulo. Os lesionados Murilo, Piquerez e Paulinho também não viajaram e seguem em processo de recuperação.

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Em 2025, o treinador optou por manter os titulares em São Paulo antes do confronto com o Grêmio. Nesta temporada, o número de jogadores preservados aumentou, também em razão das lesões recentes de peças importantes do elenco, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. Em campo, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 pela Chapecoense, em partida sem impacto para os dois clubes no Brasileirão.

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O número de jogadores preservados, somado aos lesionados Murilo e Piquerez, corresponde justamente à quantidade de titulares e reservas que Abel Ferreira poderá utilizar diante do Estudiantes. A estratégia indica quais peças o treinador pretende utilizar na decisão.

Mesmo com um dos titulares ainda em processo de recuperação para a decisão, Abel Ferreira deve manter o esquema com três zagueiros. Gustavo Gómez e Barboza estão confirmados entre os titulares, enquanto Murilo, que se encontra em transição física, deve iniciar a partida, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. Caso o defensor não apresente a evolução esperada, Bruno Fuchs será o escolhido para ocupar a vaga.

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Gustavo Gómez será titular do Palmeiras na decisão da Libertadores contra o Estudiantes (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Trio perde espaço

Khellven, Emiliano Martínez e Felipe Anderson foram os jogadores de linha do elenco profissional utilizados na derrota para a Chapecoense. Atualmente reservas, os três perderam espaço na equipe ao longo do segundo semestre da temporada e não devem ser utilizados diante do Estudiantes, apesar de integrarem a delegação que viajou a Montevidéu.

A diretoria alviverde, inclusive, trabalha com a possibilidade de negociar o volante e o meia-atacante na próxima janela de transferências. Martínez desperta o interesse de clubes da MLS, enquanto Felipe Anderson recebeu sondagens recentes de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Khellven, por sua vez, ainda é considerado uma opção para a reserva de Giay. Isso porque o Palmeiras não conta, em 2026, com nenhum jovem das categorias de base que tenha conseguido se firmar na lateral direita.

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