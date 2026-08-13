Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Quem comanda o Fluminense contra o Rivadavia na Libertadores?

Luis Zubeldía não é mais o técnico do Tricolor

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 11:37
Favorite o Lance! no Google
Fluminense x Rivadavia - oitavas de final da Libertadores
Jogo de ida, no Maracanã, terminou empatado em 0 x 0 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Sem Zubeldía, o Fluminense será comandado interinamente por Marcão. Auxiliar-técnico permanente do clube, ele esteve à frente do treinamento desta quarta-feira (13), no CT Carlos Castilho. Como de costume, Marcão assume a equipe em um momento de pressão, com a missão de interromper a sequência negativa e recuperar o desempenho do time.

➡️ Bastidores: demissão de Zubeldía foi decidida pelo Fluminense na noite de quarta

Contra o Independiente Rivadavia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, Marcão será o responsável pela equipe no Estádio Malvinas Argentinas. Na ida, que terminou empatada em 0 x 0, sob o comando de Zubeldía, o Tricolor teve uma atuação de pouca inspiração, ouviu vaias da torcida no Maracanã e ainda viu os argentinos criarem algumas das melhores oportunidades da partida.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Marcão, técnico interino do Fluminense
Marcão comandará o Fluminense contra o Independiente Rivadavia, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Marcão também será o responsável por dirigir a equipe no próximo compromisso do Tricolor. O Fluminense enfrenta o Palmeiras no sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico fica interinamente à frente do clube enquanto a diretoria não aponta o novo treinador da equipe.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Zubeldía é demitido pelo Fluminense antes da volta contra o Rivadavia na Libertadores

Luis Zubeldía não é mais o técnico do Fluminense. A decisão pela demissão do treinador argentino foi tomada na noite anterior e anunciada pelo clube na manhã desta quarta-feira (13).

Além do comandante, toda a sua comissão técnica deixa as Laranjeiras (Maxi Cuberas, Carlos Gruezo, Alejandro Escobar e Lucas Vivas). A saída acontece em meio à pior sequência do Tricolor na temporada.

continua após a publicidade

O Fluminense chegou a oito partidas consecutivas sem vencer após o empate com o Rivadavia em 0 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado ruim se somou à derrocada no Brasileirão e à eliminação para o Vasco nas oitavas da Copa do Brasil. Além dos resultados, o desempenho da equipe vinha sendo alvo de críticas, principalmente pela queda de produção ofensiva.

🔍 Olheiro Lance!: dez treinadores sem clube que poderiam assumir o Fluminense

Tudo sobre
Sugerida para você!
Tricolor está há sete jogos sem vencer (Foto: Celso Pupo / Fotoarena / Folhapress)

Fora de Campo

Casagrande questiona demissão de Zubeldía do Fluminense

Há 29 minutos
Zubeldía no comando do Fluminense contra o Rivadavia pelas oitavas de final da Libertadores

Fluminense

Bastidores: demissão de Zubeldía foi decidida pelo Fluminense na noite de quarta

Há 50 minutos
Luis Zubeldía no banco de reservas durante jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia

Fluminense

Olheiro Lance!: dez treinadores sem clube que poderiam assumir o Fluminense

Há 1 hora
Tricolor está há sete jogos sem vencer (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Fora de Campo

Torcida do Fluminense reage à saída de Zubeldía: 'Barato sai caro'

Há 2 horas
Zubeldía no banco de reservas do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense

Fluminense demite Zubeldía e comissão técnica

Há 4 horas
Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense

Fluminense busca virar chave contra o Palmeiras em meio à crise

Há 6 horas
Mais LANCE!
Fábio na partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia

Fábio é sincero sobre momento conturbado: 'Não é só o Fluminense'

Luis Zubeldía em pé com braços para trás em frente ao banco do Fluminense em duelo com o Vasco

Bastidores: Fluminense vê saída para crise com Zubeldía, mas teme risco

Hulk em ação pelo Fluminense na Libertadores

Estrangeiros repercutem empate do Fluminense: 'Pobre, apagado e temeroso'

Jogador do Boca é marcado por três adversários

Erro de arbitragem em reinício de jogo do Boca é o mesmo de Palmeiras x Fluminense

Ruy Cabeção no Fluminense

Por onde anda Ruy Cabeção, ex-lateral de Botafogo e Fluminense?

Zubeldía no banco do Fluminense

A culpa dos resultados ruins do Fluminense é só do Zubeldía?

Hulk pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Hulk comenta momento de Zubeldía no Fluminense: 'Ele vê o que acontece'

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Resultados dos jogos da Libertadores e Sul-Americana nesta terça-feira (11); veja

Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Thiago Silva cobra postura de jogadores do Fluminense após empate com o Independiente Rivadavia: 'Falta um pouco'

Zubeldía em coletiva após partida do Fluminense na Libertadores (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Sob risco de demissão do Fluminense, Zubeldía aposta nos jogadores: 'Última decisão'

Zubeldía no empate entre Fluminense e Independiente Rivadavia

Torcida do Fluminense manda recado a Zubeldía após empate na Liberta

Soteldo em ação no duelo entre Fluminense e Rivadavia pelas oitavas da Libertadores

Dê suas notas: avalie os jogadores do Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Fluminense empata com Independiente Rivadavia e sai vaiado do Maracanã