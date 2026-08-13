Quem comanda o Fluminense contra o Rivadavia na Libertadores? Luis Zubeldía não é mais o técnico do Tricolor

Sem Zubeldía, o Fluminense será comandado interinamente por Marcão. Auxiliar-técnico permanente do clube, ele esteve à frente do treinamento desta quarta-feira (13), no CT Carlos Castilho. Como de costume, Marcão assume a equipe em um momento de pressão, com a missão de interromper a sequência negativa e recuperar o desempenho do time.

➡️ Bastidores: demissão de Zubeldía foi decidida pelo Fluminense na noite de quarta

Contra o Independiente Rivadavia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, Marcão será o responsável pela equipe no Estádio Malvinas Argentinas. Na ida, que terminou empatada em 0 x 0, sob o comando de Zubeldía, o Tricolor teve uma atuação de pouca inspiração, ouviu vaias da torcida no Maracanã e ainda viu os argentinos criarem algumas das melhores oportunidades da partida.

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Marcão comandará o Fluminense contra o Independiente Rivadavia, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Marcão também será o responsável por dirigir a equipe no próximo compromisso do Tricolor. O Fluminense enfrenta o Palmeiras no sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico fica interinamente à frente do clube enquanto a diretoria não aponta o novo treinador da equipe.

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Zubeldía é demitido pelo Fluminense antes da volta contra o Rivadavia na Libertadores

Luis Zubeldía não é mais o técnico do Fluminense. A decisão pela demissão do treinador argentino foi tomada na noite anterior e anunciada pelo clube na manhã desta quarta-feira (13).

Além do comandante, toda a sua comissão técnica deixa as Laranjeiras (Maxi Cuberas, Carlos Gruezo, Alejandro Escobar e Lucas Vivas). A saída acontece em meio à pior sequência do Tricolor na temporada.

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O Fluminense chegou a oito partidas consecutivas sem vencer após o empate com o Rivadavia em 0 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado ruim se somou à derrocada no Brasileirão e à eliminação para o Vasco nas oitavas da Copa do Brasil. Além dos resultados, o desempenho da equipe vinha sendo alvo de críticas, principalmente pela queda de produção ofensiva.

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