Flamengo agradece à polícia após confusão envolvendo torcedores no Mineirão Clube citou motivos reação da Polícia e afirmou que situação dificulta autoridades

O Flamengo publicou uma nota oficial se manifestando sobre os conflitos entre a Polícia Militar e os torcedores do clube, que estiveram no setor visitante do Mineirão no empate contra o Cruzeiro em 1 a 1, pela Libertadores. O clube decidiu não responsabilizar as autoridades pelas fortes reações aos conflitos durante o acesso ao estádio, agradeceu à Polícia Militar pela conduta e citou a chegada do público perto do início da partida, o acesso por portões errados e tentativas de invasão como fatores que colaboraram para o agravamento da situação.

➡️ Cruzeiro x Flamengo: torcedores visitantes invadem o Mineirão, e PM reage com violência

Torcedores do Flamengo discutem com a polícia nos acessos do Mineirão, antes de duelo com o Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O clube também citou algumas intercorrências que "contribuíram" para que as intercorrências acontecessem. Dentre elas, a chegada do público em um horário próximo ao início do jogo, a presença de torcedores sem ingresso e tentativas de acesso por portões diferentes dos indicados.

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O Flamengo também pediu que os torcedores se atentassem às boas normas de conduta para evitar problemas durante a entrada nos estádios.

Vale lembrar que foram registradas tentativas de invasão, correria e conflito no local. O Lance! registrou alguns momentos da situação em que os policiais reagiram aos conflitos com truculência.

Um dos torcedores chegou a ser agredido com cassetetes por três policiais ao mesmo tempo. Confira as imagens dos conflitos abaixo:

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Veja a nota completa com o posicionamento do Flamengo sobre o conflito entre os torcedores e a Polícia:

''O Flamengo reconhece e valoriza a presença de sua torcida em todos os jogos, no Maracanã e fora do Rio de Janeiro. A Nação acompanha o time por todo o país, e esse apoio é parte fundamental da força do clube.

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O Flamengo entende que garantir uma experiência segura e organizada nos estádios é uma responsabilidade que envolve clubes, autoridades, organizadores e também a colaboração de todos os torcedores. Especialmente em partidas fora de casa, o clube reforça a importância de chegar com antecedência, observar as orientações de acesso e utilizar exclusivamente os portões e setores indicados para a torcida rubro-negra.

Na partida contra o Cruzeiro, realizada ontem, no Mineirão, foram registradas algumas intercorrências nos acessos destinados à torcida rubro-negra. Entre os fatores que contribuíram para essas situações estavam a chegada de parte do público muito próxima ao horário do jogo, a presença de pessoas sem ingresso e tentativas de acesso por portões diferentes dos indicados nos bilhetes.

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Situações como essas dificultam a organização e o trabalho dos profissionais responsáveis pela segurança, além de provocarem transtornos que acabam afetando a grande maioria dos rubro-negros que comparece ao estádio para apoiar o Flamengo com tranquilidade.

O Flamengo agradece à Polícia Militar de Minas Gerais e aos demais órgãos públicos envolvidos pela atenção dispensada e pelo trabalho realizado durante a partida.

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O clube seguirá em diálogo com as autoridades e organizadores para contribuir para que a Nação possa acompanhar o Flamengo em todo o Brasil com segurança e organização''.

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