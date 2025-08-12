Copa do Brasil: veja premiação milionária por classificação nas quartas de final

Restam apenas oito clubes na disputa da Copa Do Brasil 2025. Nesta terça-feira (12), foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o sorteio com os duelos do mata-mata nas quartas de final. Além da briga pela taça, os clubes miram uma premiação milionária paga pela competição. Em 2025, será a maior bonificação da história do campeonato, que renderá mais de R$ 100 milhões ao grande vencedor.

Nesta temporada, a CBF promoveu um reajuste de 5% no total da premiação em comparação a 2024. Só pela vitória na decisão, a equipe campeã levará R$ 77 milhões, quanto o vice-campeão fica com pouco mais de R$ 33 milhões.

Entre as quartas de final e a semifinal, a Copa do Brasil tem um crescimento considerável na premiação. Os quatro melhores classificados do torneio mata-mata faturam mais R$ 9,92 milhões com a classificação. O valor é mais que o dobro dos R$ 4,74 milhões pagos pela vaga entre os 16 melhores.

Valor somado de premiação na Copa do Brasil

Dos oito clubes classificados, quatro deles estão na Copa do Brasil desde a frase inicial. Athletico-PR, Atlético Mineiro, Fluminense e Vasco somam bonificação desde a primeira fase do torneio. No caso do Furacão, o time paranaense já garantiu R$ 13,61 milhões, valor um pouco menor do que os adversários por ser um clube do Grupo II, composto pelas equipes da Série B.

No caso de Atlético-MG, Fluminense e Vasco, a premiação até as quartas de final é de R$ 14,11 milhões de bônus. Por serem times da Série A, receberam um vaolor maior de premiação nas duas fases iniciais jogadas. As duas primeiras fases disputadas tiveram variações nos valores a depender da divisão da equipe.

Os clubes que entraram na terceira fase é composto por Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro. As quatro equipes garantiram até aqui R$ 10,69 milhões de premiação entre a terceira fase e as quartas de final.

Enquanto os três primeiros ganharam a vaga por terem disputado a Libertadores deste ano, o time mineiro ganhou uma vaga extra, já que o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste 2024, já tinha vaga direta na fase também pela Libertadores. Por isso, uma posição a mais foi cedida na tabela do Campeonato Brasileiro, que foi a Raposa, nona colocada.

Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

Atlético-MG x Cruzeiro

Athletico-PR x Corinthians

Vasco x Botafogo

Bahia x Fluminense