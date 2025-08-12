Por que o RB Leipzig é o único clube que não tem Red Bull no nome?
Ao contrário do que muitos pensam, o "RB" que compõe o nome do Leipzig não significa Red Bull, clube fundado em 2009 por iniciativa da empresa de bebidas energéticas Red Bull. A sigla, na verdade, remete ao termo RasenBallsport, que em tradução livre significa "Esporte com Bola na Grama". Mas, afinal, por que o Leipzig é o único clube Red Bull que não segue o padrão visual e de nomenclatura, assim como o RB Salzburg (Áustria), New York Red Bulls (Estados Unidos), Red Bull Bragantino e Red Bull Brasil (Brasil)?
Diferente dos escudos apresentados acima, o escudo do RasenBallsport Leipzig não segue o padrão na representação dos búfalos vermelhos característicos da marca de energéticos. A escrita por extenso do nome "Red Bull" na cor vermelha também não aparece no escudo.
O motivo para isso, na verdade, é muito simples: o regulamento do campeonato alemão não permite. O estatuto da DFL (Federação Alemã de Futebol), proíbe clubes levem nomes de marcas ou tenham escudos com referências a logos de empresas.
Contudo, clubes como o Bayer Leverkusen, da farmacêutica Bayer, e o Wolfsburg, associado à Volkswagen, são exceções. Mas por quê?
Há uma brecha no estatuto. A regra se flexibiliza para clubes cujas empresas acionistas mantenham a relação de patrocínio por mais de 20 anos ininterruptos. O que ainda não é o caso do Leipzig, que surgiu em 2009.
Conheça o RB Leipzig
A escalada rumo ao topo começou em 2009, quando o SSV Markranstädt virou Red Bull Leipzig. Foram dois títulos, da quinta e da quarta divisões alemãs, num intervalo de três temporadas.
Em 2014, acesso da terceira para a segunda. A cereja do bolo veio em 2015/2016, com o vice-campeonato da Bundesliga II e a promoção à elite. De cara, o RBL beliscou o vice-campeonato da primeira divisão e, assim, se classificou para a Liga dos Campões. Em 2020 fez uma campanha histórica na Champions, eliminado apenas nas semifinais pelo PSG.
Já estabelecido na Bundesliga, o Leipzig é agora figurinha carimbada na Champions. Na temporada 2021/2022, a equipe conquistou o seu primeiro título na elite, a Copa da Alemanha.
