Lance! Biz

Principal liga europeia de basquete terá transmissão gratuita no Brasil; entenda

Xsports vai transmitir liga europa de basquete gratuitamente

Elenco da Xsports, nova emissora esportiva da TV aberta no Brasil
imagem cameraElenco da Xsports na cerimônia de lançamento do canal. (Foto: Marcelo Poli / Divulgação)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Gustavo Loio,
Dia 12/08/2025
19:25
  Matéria
  • Mais Notícias

A emissora Xsports, que fará sua estreia no dia 16 de agosto, anunciou que terá em sua grade de programação a transmissão da principal liga de basquete europeu.

Doncic pelo Real Madrid Basket (Foto: Divulgação / Real Madrid)

A transmissão gratuita feita pela Xsports da principal liga europeia de basquete é uma ótima oportunidade para o público brasileiro acompanhar de perto a competição que serve como vitrine para a NBA. Muitos dos grandes astros que hoje brilham nos EUA já dominaram as quadras europeias, conquistando o título da EuroLiga antes de se tornarem lendas na América do Norte. Como o astro do Los Angeles Lakers, Luka Dončić. Antes de ir para NBA, o esloveno dominou a Europa. Ele foi campeão da EuroLiga com o Real Madrid em 2018, eleito o MVP da temporada regular e do Final Four com apenas 19 anos. Outros jogadores como: Toni Kukoč e Manu Ginóbili também foram destaques na EuroLiga.

A Xsports se posiciona como o primeiro canal 100% esportivo da TV aberta no país, com transmissões 24 horas por dia. O projeto ambicioso inclui competições nacionais e internacionais de diversas modalidades.

Além do basquete, o canal adquiriu os direitos de campeonatos de futebol europeu e promete exibir esportes olímpicos e vôlei, diversificando a oferta de conteúdo para os fãs de esporte no Brasil.

O que esperar da Xsports, primeira emissora 100% esportiva na TV aberta brasileira

No dia 16 de agosto, a Xsports inicia suas primeiras transmissões na TV aberta brasileira, inaugurando a programação do canal que será o primeiro com a grade 100% esportiva no segmento e que funcionará 24 horas por dia de domingo a domingo. Na última quarta-feira (6), a nova emissora lançou oficialmente o novo negócio e contou com a participação dos sócios, elenco de transmissões, parceiros comerciais e personalidades do mundo esportivo.

Xsports fechou com ex-Corinthians e Flamengo (Foto: Divulgação)
Xsports vai transmitir liga europa de basquete gratuitamente (Foto: Divulgação)

O canal chega para ocupar um espaço atualmente vago na programação da TV aberta. Emissoras de grande peso como Globo, Band, SBT e Record mantêm uma grade de atrações que, por vezes, inclui o esporte, mas não oferecem um conteúdo 100% nichado, proposta entregue pela Xsports. Para dar o pontapé inicial, terá como carro-chefe as transmissões de campeonatos internacionais de futebol.

Roberto Garcia, empresário que é um dos donos da marca Kalunga, grupo que investe na criação do negócio, explica que a Xsports assume um sinal na TV aberta que conta com um alcance nacional e entra no mercado como a quinta maior rede de transmissão do país.

No total, são 82 milhões de possíveis espectadores na TV aberta, 42 milhões através da banda Ku e outros 26 milhões conectados via televisão por assinatura. Ou seja, segundo os executivos da Xsports, o canal tem um alcance potencial de 53 milhões de domicílios aproximadamente e 150 milhões de espectadores. Garcia classifica o projeto como "pioneiro e consolidado" no ramo televisivo brasileiro.

Esse é um projeto que é trabalhado há uns dois anos. Somos a quinta maior rede do país, com capacidade de atingir 150 milhões de pessoas, fora as redes sociais. Atualmente, a TV fechada está bem servida de conteúdo de esportes, mas na TV aberta não. É um projeto pioneiro e consolidado. Consolidado porque tratamos de esportes, onde as empresas tem buscado associar suas marcas através dos esportes, porque ele não tem rejeição. Traz uma notoriedade muito grande - disse o investidor.

