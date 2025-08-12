Principal liga europeia de basquete terá transmissão gratuita no Brasil; entenda

A emissora Xsports, que fará sua estreia no dia 16 de agosto, anunciou que terá em sua grade de programação a transmissão da principal liga de basquete europeu.

A transmissão gratuita feita pela Xsports da principal liga europeia de basquete é uma ótima oportunidade para o público brasileiro acompanhar de perto a competição que serve como vitrine para a NBA. Muitos dos grandes astros que hoje brilham nos EUA já dominaram as quadras europeias, conquistando o título da EuroLiga antes de se tornarem lendas na América do Norte. Como o astro do Los Angeles Lakers, Luka Dončić. Antes de ir para NBA, o esloveno dominou a Europa. Ele foi campeão da EuroLiga com o Real Madrid em 2018, eleito o MVP da temporada regular e do Final Four com apenas 19 anos. Outros jogadores como: Toni Kukoč e Manu Ginóbili também foram destaques na EuroLiga.

A Xsports se posiciona como o primeiro canal 100% esportivo da TV aberta no país, com transmissões 24 horas por dia. O projeto ambicioso inclui competições nacionais e internacionais de diversas modalidades.

Além do basquete, o canal adquiriu os direitos de campeonatos de futebol europeu e promete exibir esportes olímpicos e vôlei, diversificando a oferta de conteúdo para os fãs de esporte no Brasil.

O que esperar da Xsports, primeira emissora 100% esportiva na TV aberta brasileira

No dia 16 de agosto, a Xsports inicia suas primeiras transmissões na TV aberta brasileira, inaugurando a programação do canal que será o primeiro com a grade 100% esportiva no segmento e que funcionará 24 horas por dia de domingo a domingo. Na última quarta-feira (6), a nova emissora lançou oficialmente o novo negócio e contou com a participação dos sócios, elenco de transmissões, parceiros comerciais e personalidades do mundo esportivo.

O canal chega para ocupar um espaço atualmente vago na programação da TV aberta. Emissoras de grande peso como Globo, Band, SBT e Record mantêm uma grade de atrações que, por vezes, inclui o esporte, mas não oferecem um conteúdo 100% nichado, proposta entregue pela Xsports. Para dar o pontapé inicial, terá como carro-chefe as transmissões de campeonatos internacionais de futebol.

Roberto Garcia, empresário que é um dos donos da marca Kalunga, grupo que investe na criação do negócio, explica que a Xsports assume um sinal na TV aberta que conta com um alcance nacional e entra no mercado como a quinta maior rede de transmissão do país.

No total, são 82 milhões de possíveis espectadores na TV aberta, 42 milhões através da banda Ku e outros 26 milhões conectados via televisão por assinatura. Ou seja, segundo os executivos da Xsports, o canal tem um alcance potencial de 53 milhões de domicílios aproximadamente e 150 milhões de espectadores. Garcia classifica o projeto como "pioneiro e consolidado" no ramo televisivo brasileiro.

Esse é um projeto que é trabalhado há uns dois anos. Somos a quinta maior rede do país, com capacidade de atingir 150 milhões de pessoas, fora as redes sociais. Atualmente, a TV fechada está bem servida de conteúdo de esportes, mas na TV aberta não. É um projeto pioneiro e consolidado. Consolidado porque tratamos de esportes, onde as empresas tem buscado associar suas marcas através dos esportes, porque ele não tem rejeição. Traz uma notoriedade muito grande - disse o investidor.