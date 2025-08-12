Patrocinadores exaltam parceria com NFL e revelam planos da NBA no Brasil

Os esportes americanos ganham cada vez mais espaço entre os torcedores brasileiros. Com essa temática, o Lance! convidou o diretor de crescimento da BRF, Marcelo Sacco, e o gerente nacional da New Era Brasil, Guilherme Nogueira, ao palco Sport Tech do Rio Innovation Week para debater o crescimento de ligas como NFL e NBA no país.

Com cerca de 38 milhões de fãs aqui, a liga de futebol americano tem tratado o Brasil como um dos principais mercados fora dos Estados Unidos. Não à toa, realizou a primeira partida em solo brasileiro em 2024, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. O sucesso do evento fez com que o retorno não demorasse, e a Neo Química Arena, em São Paulo, voltará a receber um jogo da NFL em setembro, desta vez entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

A BRF, por meio da Perdigão, e a New Era são patrocinadores e parceiros da liga e patrocinaram o duelo entre Eagles e Packers, assim como são presenças confirmadas no confronto entre Chargers e Chiefs. Sacco e Nogueira exaltaram a parceria de ambas as empresas com a NFL e estão animados para mais um capítulo da história do esporte no Brasil.

— O jogo do ano passado foi um fenômeno. Os ingressos se esgotaram muito rápido, o profissionalismo do estádio foi super bacana, a loja vendeu os produtos também em poucas horas. Então, eu acho que o jogo do ano passado surpreendeu bastante. Nós vendemos praticamente 5% do ano em dois dias, por conta de um jogo que explodiu — destacou o gerente da New Era em entrevista ao Lance!.

— A gente tá colocando muito mais mercadoria esse ano. O tailgate é um evento que normalmente acontece perto do estádio, com bebida, com churrasco, etc., e a gente colocou uma loja em frente no ano passado, onde em duas horas a gente esgotou todos os produtos. Então, a gente está dobrando o número de produtos para este ano — completou.

Marcel Sacco destacou a presença da Perdigão nos jogos da NFL no país e também comentou a surpresa com o grande sucesso da primeira partida. Ele afirma que a paixão dos torcedores presentes pelo esporte chamou a atenção de todos, inclusive da liga.

— O jogo foi um tremendo sucesso. A Perdigão (9:29) é o churrasco oficial do NFL no Brasil, e a gente conseguiu ativar a nossa base de consumidores, levando gente para o jogo. Realmente, foi uma surpresa para todo mundo, para nós, para a própria NFL, o tamanho da paixão que a gente viu (9:55) nesse primeiro jogo no Brasil, Fãs realmente fanáticos, torcendo, todo mundo paramentado, conhecendo as regras. A maior prova disso é que eles estão trazendo esse ano — destacou o CGO da BRF.

Parceria e planos da NBA no Brasil

Além da NFL, BRF — neste caso com a Sadia — e New Era também são parceiros da NBA no Brasil. Durante a palestra, Marcel Sacco e Guilherme Nogueira trouxeram bastidores dos planos da associação de basquete, que, apesar de ter cerca de 53 milhões de fãs por aqui, ainda não realizou uma partida oficial no país.

O CGO da BRF, parceira da NBA há cinco anos, contou que os organizadores enfrentam dificuldades para trazer um jogo ao Brasil, sobretudo de infraestrutura. Apesar do país ter arenas do padrão Fiba — como a utilizada na Olímpiada do Rio 2016 —, estas não atendem os padrões da liga americana.

Contudo, a vinda da "rival" NFL faz com que a associação de basquete acelere o processo e os planos de realizar uma partida no país. Segundo Marcel, a NBA já tem data e trabalha para trazer o primeiro jogo oficial no Brasil, ainda a ser revelada ao público. Por sua vez, Guilherme completou informando que a liga busca uma parceria público-privada para construção de uma arena para receber futuros eventos.

