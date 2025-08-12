O painel "esporte e emoção no centro da experiência da viagem", realizado nesta terça-feira (12), no Rio Innovation Week, contou com participantes de longa experiência dentro do esporte e do mercado de turismo. Nathalia Gomes, fundadora da Kids2gether, mediou a conversa com os ex-atletas Ricardo Rocha, de futebol, e Virna Dias, do vôlei, a jornalista Carol Barcellos e Agatha Abrahão, Diretora Criativa e Executiva da agência de viagens Stella Barros.

Com diferentes perspectivas sobre o assunto, os profissionais discutiram sobre o poder do esporte para impulsionar o turismo e o impacto para os países que recebem grandes eventos esportivos. Passando por maratonas, Copa do Mundo e Olimpíadas, concluíram que cada vez mais as pessoas, sejam atletas profissionais, amadores ou apenas torcedores, buscam alinhar o turismo com a prática ou o consumo do esporte.

Turismo para quem pratica esporte

Na visão de Agatha Abrahão, há uma mudança de perfil entre gerações e as mais novas buscam um novo tipo de estilo de vida que inclua a prática esportiva na rotina. Reforçando este ponto, revelou que vendeu inúmeros pacotes de viagem para turistas de países como Lutânia e Estônia, que desejam competir na maratona do Rio de Janeiro, considerada uma das mais bonitas do mundo.

Apesar de muitas vezes viajar a trabalho para fazer maratonas e trilhas, Carol Barcellos contou que, mesmo quando vai por lazer, leva um tênis de corrida na mala. Na sua visão, essa prática permite que tenha interações únicas com o local e as pessoas, fazendo com que crie um laço afetivo diferente.

- O esporte transforma a viagem. O valor está muito no caminho e não tanto na chegada. Não consigo ir à Buenos Aires sem lembrar que foi lá que corri minha primeira maratona, nem ir ao Japão e não lembrar da medalha de Ítalo Ferreira - disse a apresentadora.

Turismo para os torcedores

A adesão dos fãs é um fator fundamental para medir o impacto que os eventos esportivos possuem no país sede e isso está associado à diferentes aspectos. A Copa do Mundo do Catar, em 2022, foi citada como exemplo de sucesso em um lugar pouco acessível e que possui grandes diferenças culturais com a maioria dos países que disputou. Em contraponto, mencionaram o Mundial de Clubes de 2025, realizado nos Estados Unidos, que já é um destino turístico natural - Orlando, Miami, Nova York e Los Angeles foram algumas das grandes cidades que receberam os jogos.

Ex-jogador e campeão Mundial em 1994 com a Seleção Brasileira, Ricardo Rocha destacou a importância da presença dos torcedores para os atletas que competem. Ele contou que quando disputou a Copa do Mundo, ficavam semanas sem ver seus familiares, mas que recebiam a força necessária para superar seus adversários por fitas que chegavam a até eles, afirmando que ao ver a energia da torcida brasileira, sentiam-se mais confiantes. Questionadas se fariam o mesmo para conquistar um título desta magnitude, Carol e Virna assentiram de imediato.

- O torcedor brasileiro tem um impacto imenso no atleta. Em 1994, estávamos desacreditados, mas assistíamos essas fitas e nos emocionávamos, chorávamos juntos. Também tinha o contexto da morte de um ídolo que foi o Ayrton Senna - iniciou. - Mas não é só isso, hoje em dia, meu filho, por exemplo, quer ir aos Estados Unidos para ver o Messi, muitas pessoas querem. É uma outra forma de impacto que o futebol tem nesses lugares.

Virna Dias, duas vezes medalhista olímpica, reforçou a fala de Ricardo, contando que levou seus filhos para acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Dessa vez fora das quadras, relatou a potência da festa brasileira em todos os esportes e como isso faz diferença para os atletas. Carol Barcellos complementou relembrando Tóquio 2020, que aconteceu em 2021 por conta da pandemia de Covid-19.

- Lembro de entrar em um jogo de vôlei da seleção brasileira e o clima parecia de treino por causa do silêncio. Os atletas falavam para gente que nos ouviam o jogo todo, saíram falando que fui ouvida em vários momentos. A pandemia deixou claro o valor do esporte, porque estávamos vivendo um momento muito difícil em que questionaram se deveria ter Olimpíada. O papel de levar alegria em meio ao caos e a tristeza.

Eventos esportivos como oportunidade: o Brasil tem outra chance com a Copa Feminina

Outro ponto levantado é como os países aproveitam essas oportunidades para deixarem um legado. Sobre isso, Ricardo Rocha entende que o Brasil deixou a desejar nesse aspecto ao receber a Copa do Mundo Masculina em 2014 e as Olimpíadas de 2016. Carol Barcellos concordou e reforçou que o país terá uma nova chance com a Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027.

Agatha Abrahão foi na mesma linha e afirmou que o calendário esportivo do Rio de janeiro pode trazer grandes benefícios ao estado, mas que isso precisa ser trabalhado para que os frutos sejam visíveis no longo prazo. Ainda, Carol Barcellos afirmou que receber estes eventos "coloca a cidade na história do esporte" e que a Copa Feminina traz "grande oportunidade de transformação para a modalidade". O ex jogador ainda deu seu recado para os futuros convocados da Seleção para Mundial de 2026, dos Estados Unidos, mas que valem também para as convocadas para 2027:

- O Parreira falava para a gente: se unam, não tenham vaidade. Tinhamos dois caras, Bebeto e Romário, que eram diferentes e trabalhamos para que evoluíssem. Essa garotada esta desacreditada como nós, mas a gente estava muito fechado. O importante é a união do grupo.