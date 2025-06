Leila Pereira opina sobre título Mundial do Palmeiras em jornal da Alemanha

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung que o time foi campeão mundial em 1951, com a conquista da Copa Rio, que foi considerada, na época, uma Copa do Mundo de Seleções, com hoespedagem e passagem bancada pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

— A história não pode ser apagada. Para nós, e para todos que conhecem a história do futebol, o Palmeiras é, sim, campeão mundial — disse Leila.

A publicação, divulgada nesta sexta-feira (27), ainda explicou a estrela vermelha no escudo Alviverde e a busca pela chancela da Fifa pelo Comitê Executivo da entidade, em 2014, que oficializou o reconhecimento do título como o primeiro Mundial de Clubes da história do futebol.

— A estrela representa o orgulho da nossa história, e o fato de termos sido pioneiros, que colocaram o nome do futebol brasileiro no topo do mundo — disse a empresária.

O jornal alemão ainda detalhou que a Fifa retirou um documento do ar que explicava a equiparação de algumas competições com o Mundial: 'Em um documento PDF enviado aos clubes participantes, a Fifa colocou o título de 1951 e os torneios intercontinentais que ocorreram a partir de 1960 na categoria 'Copas interconfederativas'. A repercussão foi tão grande que a Fifa retirou o documento do ar. Afinal, tratava-se, na prática, de um rebaixamento'.

Leila Pereira acompanha o time nos Estados Unidos durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. (Foto: Danilo Martins Yoshioka)

A Copa Rio de 1951:

A Copa Rio de 1951 foi criada com o intuito de não deixar a paixão por futebol nos torcedores brasileiros perder a força, devido aos eventos do Maracanazo, em 1950, quando o Brasil perdeu o título da Copa do Mundo, em casa, para o Uruguai.

Assim, a CBD (percursora da CBF), convidou algumas equipes da Europa para jogarem a competição. Oito times no total participaram do torneio, divididos em dois grupos: o grupo Rio de Janeiro e o grupo São Paulo. O grupo carioca ficou composto por: Vasco da Gama, Áustria Viena, Nacional-URU e Sporting-POR. Já o grupo paulista tinha os times de: Palmeiras, Juventus-ITA, Nice-FRA e Estrela Vermelha-SRB.

Depois dessa fase de grupos, ambas as equipes brasileiras, além de Juventus e Áustria Viena, passaram para as semifinais. A grande decisão seria jogada por Palmeiras e Juventus. Em duas partidas, o Verdão venceu a primeira por 1 a 0 e empatou a segunda em 2 a 2, conquistando o título do primeiro título em nível mundial disputado por clubes.

A última posição da Fifa sobre o Mundial do Palmeiras aconteceu em 2014, na 31ª Reunião do Comitê Executivo da Fifa, realizada no Grand Hyatt Hotel, em São Paulo, em conferência realizada no Brasil devido à Copa do Mundo de 2014.