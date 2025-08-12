‘Investimento é da base ao topo’, diz executivo sobre patrocínio da Caixa

A estratégia da Caixa Loterias de estar cada vez mais presente no esporte de alto rendimento tem como pano de fundo o fomento à base. É o que diz Denis Matias, superintendente nacional de Marketing, Parcerias e Inovação da Caixa Loterias.

continua após a publicidade

➡️Lance! no Rio Innovation Week: confira a programação desta terça

O executivo foi um dos convidados desta terça-feira (12) do palco Sport Tech by Lance!, na Rio Innovation Week. Ele participou de um painel com o CEO do Lance!, Paulo Ganime, para falar sobre as perspectivas do esporte no Brasil, e depois conversou com exclusividade com a reportagem.

— O trabalho da Caixa e das Loterias Caixa é da base ao topo, ao alto rendimento. E o alto rendimento é fundamental, porque consolida uma estratégia. Ele ajuda para que as crianças e os jovens que estão nos centros de treinamento vejam que é uma conquista possível, porque eles tangibilizam essa conquista. Reforça também com os nossos órgãos de controle, com a sociedade, que apoiar essa estratégia desde a base traz resultado e traz também visibilidade para a nossa marca — considerou Matias.

continua após a publicidade

— O que a gente quer justamente é da base ao topo. Não é só a base nem é só o topo, é que a gente tenha toda essa trajetória sendo construída.

O superintendente lembrou da longa parceria da Caixa com o esporte de alto rendimento no Brasil. A Lei das Loterias, que repassa anualmente parte da arrecadação com jogos às confederações esportivas, foi responsável pela injeção de R$ 1,8 bilhão no ano passado. Além disso, a Caixa e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) firmaram um acordo de patrocínio de R$ 500 milhões para o atual ciclo olímpico. Fora do esporte, a Loterias Caixa é responsável por verbas que chegam a R$ 12 bilhões em investimento social.

continua após a publicidade

Crescimento das bets não diminui apostas em loterias da Caixa

E o crescimento das bets nos últimos anos não diminuiu as apostas nas loterias tradicionais da Caixa, o que garante que o volume de repasses se mantenha.

— Vou trazer um dado concreto. As bets operam no Brasil de forma autorizada desde 2018. A regulamentação com as regras foram estabelecidas no final do ano passado, mas em 2024 nós crescemos no volume de arrecadação das Loterias Caixa, e aí consequentemente dos repasses sociais, que totalizaram mais de R$ 12 bilhões. Foi mais de 10% de crescimento — contou Denis Matias.

— A gente observa um ambiente em que há diferentes perfis de clientes: o cliente que procura as Loterias Caixa tradicionais procura grandes prêmios, mudar de vida, e ele tem uma característica das loterias de prognóstico nesse sentido. E as bets, as apostas esportivas, trazem uma visão mais de entretenimento, de você confiar ali num jogo, num palpite. Acho que o mercado brasileiro ainda tem muito a crescer em jogos e apostas, então tem espaço para que as bets possam ser consumidas e para as loterias também.