Premiação Sul-Americana: veja quanto vale a classificação dos clubes nas oitavas de final

Fluminense e Atlético Mineiro são os dois representantes do Brasil nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. As equipes buscam um título inédito do torneio e o caminho até a taça também rende uma premiação milionária às equipes. Nesta edição, a Conmebol aumentou o valor pago ao campeão, que será de US$ 6,5 milhões, ou R$ 35,1 milhões na cotação atualizada, apenas pelo título.

Assim como a Libertadores, a Sul-Americana também tem premiações com cotas fixas a cada fase disputada e, na fase de grupos, contou com um bônus variável a depender de quantas vitórias cada time teve em sua chave. Pela disputa das oitavas de final, os 16 participantes já receberam US$ 600 mil, ou R$ 3,2 milhões na cotação atualizada.

A classificação para as quartas de final vale mais US$ 700 mil, ou R$ 3,78 milhões. O valor é o mesmo da temporada anterior, mas sofreu um leve aumento devido à variação da cotação da taxa de câmbio. No total, somando todas as fases, o vencedor da Sul-Americana pode levar mais de US$ 10 milhões, ou R$ 54 milhões, valor que pode variar para mais ou menos a depender de quantas fases o time disputou e quanto conquistou de bônus variável.

A Conmebol desembolsou um valor recorde para as premiações de suas competições. Somando todos os torneios, a entidade vai distribuir um total de US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão) em bonificações financeiras neste ano.

Veja premiação da Sul-Americana a cada fase

1ª fase preliminar: US$ 225 mil (R$ 1,21 milhão) para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 mil (R$ 1,35 milhão) para os times visitantes

US$ 225 mil (R$ 1,21 milhão) para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 mil (R$ 1,35 milhão) para os times visitantes Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ R$ 4,87 milhões) fixos + US$ 115 mil (R$ 622,5 mil) por vitória

US$ 900 mil (R$ R$ 4,87 milhões) fixos + US$ 115 mil (R$ 622,5 mil) por vitória Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões)

US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,24 milhões)

US$ 600 mil (R$ 3,24 milhões) Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,78 milhões)

US$ 700 mil (R$ 3,78 milhões) Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,33 milhões)

US$ 800 mil (R$ 4,33 milhões) Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,82 milhões)

US$ 2 milhões (R$ 10,82 milhões) Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 35,1 milhões)

*valores convertidos para o real de acordo com a cotação do dia que foi publicada a matéria.