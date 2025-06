Alex Telles prevê ‘jogo histórico’ entre Botafogo e Palmeiras no Mundial

O Botafogo segue sua caminhada no Mundial de Clubes da Fifa e agora mira avançar às quartas de final. Neste sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Flórida, o Glorioso encara o Palmeiras para um dos grandes jogos do mata-mata. Experiente lateral-esquerdo e um dos líderes do elenco, Alex Telles comentou sobre o reencontro com o Verdão e projetou mais um duelo histórico.

- Confronto disputado. A gente sabe o que foram os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras, jogos importantes e decisivos. E eles mostraram o quanto as equipes são preparadas e tem um bom futebol. Não tenho dúvidas de que essas oitavas do Mundial será um jogo histórico e decidido nos detalhes - disse Alex Telles, em entrevista no Philadelphia Eagles Performance Center.

Questionado quanto ao fator de os adversários se conhecerem há bastante tempo, o camisa 13 do Botafogo afirmou ser um ponto positivo, mas não a ser levado como algo que reduz o grau de dificuldade. As equipes duelaram nas oitavas de final da Libertadores de 2024 e travaram batalha em São Paulo nas últimas rodadas do Brasileirão. Em ambas o Alvinegro levou a melhor.

- De uma certa forma, conhecer o adversário é melhor para a gente. Mas a nível de dificuldade, acho que o Mundial está mostrando que todos os jogos têm dificuldade. Como falei, é um jogo que vai demandar muita atenção nos detalhes, pois é mata-mata. Palmeiras também chegou com seus méritos. Vai ser um jogo muito disputado. Óbvio que, conhecendo o adversário, a gente pode ter uma ciência maior do que pode acontecer.

Telles foi substituído nos três jogos por Cuiabano como parte da estratégia de Renato Paiva. Sobre sua parte física, o defensor garantiu estar 100% e pronto caso precise atuar por 90 minutos contra o Palmeiras.

Alex Telles em ação na derrota do Botafogo para o Atlético de Madrid (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

- Estou bem fisicamente, me sinto muito bem, mas é uma forma com o Mister (Renato Paiva) gosta de trabalhar, com os laterais muito exigidos no estilo dele de jogo. Contra o Atlético de Madrid, no último jogo, estava muito tempo e a questão do calor dificulta bastante. Não só a minha, mas outras substituições em relação a isso. E, obviamente, os jogos estão demandando bastante intensidade e da forma como a gente joga, a cada dois ou três dias, isso é normal e não acontece só comigo. E isso mostra de certa forma a força do nosso grupo. Independente de quem entra, quem joga, a humildade que cada um tem de saber a importância dos minutos que tem para jogar e entrar para dar seu melhor. Então isso, para mim, é tranquilo. Se precisar jogar os 90 minutos, estou preparado.

A bola rola para o duelo entre Palmeiras e Botafogo às 13h (de Brasília). O vencedor do confronto enfrentará quem avançar de Chelsea x Benfica.