CazéTV e Record renovam contrato de transmissão do Brasileirão em acordo bilionário

A CazéTV e a Record assinaram um novo acordo com a Liga Forte União (LFU) e renovaram contrato para a transmissão do Campeonato Brasileiro. As emissoras anteciparam a renovação do vínculo, que iria até 2027 e agora tem validade até 2029. O novo negócio pode elevar os ganhos dos clubes do bloco para R$ 2,2 bilhões no último ano do contrato, cifra que será dividida entre os onze integrantes da Série A.

O valor representa um crescimento bilionário diante de um valor que já foi relevante na temporada 2024. No ano passado, as receitas das equipes da LFU atingiram R$ 1,1 bilhão com o acordo dos direitos de transmissão.

A negociação também iguala o tempo de contrato que os clubes da Libra, o outro bloco de negociação de times da Série A, têm com o Grupo Globo. Considerando os cinco anos de acordo das duas ligas, a LFU também supera em R$ 500 milhões o valor do negócio da Libra.

A renovação assinada entre a LFU mantém a estratégia adotada pelo bloco desde a sua formação e as negociações com os veículos de comunicação. Enquanto a LFU tem no pacote acordos com a Amazon Prime, streaming, CazéTV, no YouTube, e televisão aberta, com a Record, a Libra optou por centralizar os direitos de transmissão das equipes e acertou apenas com o Grupo Globo, que divide as partidas entre TV aberta, fechada e pay-per-view.

Segundo informação do jornal O Globo, o acordo de renovação torna o Corinthians o clube com o maior potencial de receita entre os times da LFU. O alvinegro pode atingir pouco mais de R$ 300 milhões em 2029 com os ganhos do acordo do bloco com as emissoras.

Além do Corinthians, a Liga Forte União tem na Série A o Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Juventude, Sport, Ceará e Mirassol. Na Libra, os clubes são Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Brasileirão 2025 tem dois blocos de clubes que negociam os direitos de transmissão. (Foto: Joilson Marconne/CBF)

União das ligas

A renovação do acordo da LFU acontece em meio a um cenário de possíveis mudanças na formação das ligas. Há discussões para a junção dos dois blocos para a criação uma única liga no futebol brasileiro que, apesar de não ter nada concreto, já provoca movimentações em algum clubes da elite do futebol nacional.

Em contato com a reportagem do Lance!, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, afirmou que o clube estuda formalizar projetos futuros junto à LFU, no intuito de manter a aproximação com os clubes do bloco e facilitar a negociação das propriedades de direitos de transmissão, que passarão a ser concentradas em uma única entidade.

Entretanto, até a unificação dos blocos, o Santos segue alinhado com a Libra e o acordo feito com o Grupo Globo sobre os direitos de transmissão. O Peixe segue o parâmetro estabelecido de divisão de receita, com 40% do valor igualitário, 30% por performance e 30% baseado na audiência.

Veja a divisão detalhada dos direitos de transmissão

Times da Libra

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

Times da LFU

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)* Record: TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV)

TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV) Cazé TV: YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record)

YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record) Prime Video: no seu streaming (um jogo por rodada, que será exclusivo)

* A Globo exibirá nove jogos por rodada, sendo oito deles de forma exclusiva. A empresa é quem define onde vai passar cada um dos nove jogos (se será na TV aberta, fechada ou canal por assinatura)