Premiação do Mundial de Clubes 2025: veja quanto seu time pode ganhar

O sonho de levantar o troféu do Mundial de Clubes 2025 vai muito além do prestígio esportivo. A competição, que começa neste sábado (14) nos Estados Unidos, movimenta uma premiação recorde de US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), distribuída entre os 32 participantes. E os clubes brasileiros – Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo – estão muito bem posicionados nesse bolo.

Cada um dos sul-americanos embolsa de cara US$ 15,21 milhões (R$ 84,2 milhões) pela participação na fase de grupos, valor superior ao fixo pago a clubes de outras regiões, como África, Ásia, Concacaf e Oceania. Apenas os representantes europeus recebem mais, com quantias que podem chegar a US$ 38,19 milhões (R$ 211,5 milhões), conforme o ranking da Uefa.

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi América do Sul : US$ 15,21 mi

: US$ 15,21 mi Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 mi

: US$ 9,55 mi Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 mi

: US$ 2 mi Empate na fase de grupos : US$ 1 mi

: US$ 1 mi Oitavas de final : US$ 7,5 mi

: US$ 7,5 mi Quartas de final : US$ 13,125 mi

: US$ 13,125 mi Semifinais : US$ 21 mi

: US$ 21 mi Vice-campeão : US$ 30 mi

: US$ 30 mi Campeão: US$ 40 mi

🤑 Brasileiros podem faturar até R$ 570 milhões

Se algum dos clubes brasileiros alcançar o título com uma campanha perfeita, acumulando vitórias desde a fase de grupos, o valor total pode chegar a US$ 102,8 milhões (R$ 570 milhões). A cifra coloca o Mundial como um dos torneios mais lucrativos da história do futebol.

A nova versão do campeonato é também uma vitrine financeira — além da esportiva — para as equipes, com a Fifa buscando tornar o Mundial um evento de peso semelhante à Liga dos Campeões. Resta saber quem, dentro e fora de campo, vai aproveitar essa oportunidade histórica.

