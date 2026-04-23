Veja o abismo financeiro entre Palmeiras e Jacuipense, adversários da Copa do Brasil

Palmeiras e Jacuipense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30, no Allianz Parque, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto apresenta uma discrepância técnica dentro de campo, mas é fora dele que a diferença se torna ainda mais visível. O jogador mais valorizado do Palmeiras, Vitor Roque, vale sozinho 500 vezes mais que todo o elenco da equipe baiana.

Palmeiras e Jacuipense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30, no Allianz Parque, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto apresenta uma discrepância técnica dentro de campo, mas é fora dele que a diferença se torna ainda mais visível. O jogador mais valorizado do Palmeiras, Vitor Roque, vale sozinho 500 vezes mais que todo o elenco da equipe baiana.

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Contratação mais cara da história do Palmeiras, o atacante Vitor Roque reforça o cenário de valorização vivido pelo clube. O jogador, que retornou ao Brasil após passagem pelo Barcelona, é hoje um dos principais nomes do futebol nacional. O centroavante é avaliado em 38 milhões de euros, cerca de R$221 milhões, enquanto o elenco completo da Jacuipense soma aproximadamente 75 mil euros (R$437 mil).

A título de comparação, até mesmo o jogador com menor valor de mercado do elenco alviverde supera o time baiano. O goleiro Marcelo Lomba é avaliado em 100 mil euros (R$582,7 mil). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na análise financeira do mercado da bola.

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Marcelo Lomba jogando pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Domínio financeiro no cenário nacional

Essa vantagem econômica do Palmeiras não é uma exclusividade contra o adversário desta quinta-feira. O clube paulista detém o elenco mais caro da Copa do Brasil em 2026, com um valor total de pouco mais de 222 milhões de euros, o que representa R$1,29 bilhão na cotação atualizada. O Alviverde leva vantagem financeira em relação a todos os seus concorrentes nesta edição do torneio.

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Outras curiosidades da partida

Enquanto Vitor Roque possui um valor de mercado capaz de superar folhas salariais inteiras, com o Palmeiras na disputa constante por títulos, a Jacuipense conta com atletas de patamares mais modestos, apesar de viver a melhor campanha de sua história na Copa do Brasil. A trajetória do clube nesta edição é composta por duas vitórias e dois empates, incluindo a classificação sobre o Novorizontino para garantir o duelo contra o Verdão.

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Ao todo, esta é a quarta participação da equipe no torneio nacional. As anteriores terminaram com eliminações na primeira fase (2023 e 2024) e na segunda fase (2015). O elenco conta, inclusive, com o zagueiro Talisca, ex-jogador que passou pela base alviverde. O defensor teve passagem pelo Alverca, de Portugal, e se transferiu para o time baiano nesta temporada.

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