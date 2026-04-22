Palmeiras prega paciência com Paulinho e adia estreia: 'Optamos por aguardar'

A estreia de Paulinho com a camisa do Palmeiras em 2026 não ocorrerá no duelo contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Em fase final de recondicionamento físico, o atacante vem integrando os treinos com o restante do elenco na Academia de Futebol, mas ainda não reúne condições de ser relacionado pela comissão técnica.

continua após a publicidade

+ Palmeiras inicia Copa do Brasil com fator Allianz e oportunidade rara em 2026

A informação foi divulgada pelo do Dr. Pedro Pontin, coordenador médico do clube, em nota divulgada na tarde desta quarta-feira.

- O Paulinho está treinando com o elenco desde o início do mês, aumentando progressivamente a carga de trabalho em seu processo de recondicionamento físico. Ele já atingiu níveis competitivos, mas optamos por aguardar um pouco mais para que o atleta se adpte à carga de trabalho atual - explicou Pedro Pontin, que deu maiores detalhes.

- Avaliamos diariamente se há incômodos após as atividades e observamos a evolução para entender o momento em que ele estará, de fato, pronto para os jogos. A resposta do Paulinho tem sido adequada, com incômodos naturais durante as fases de incremento de carga. Felizmente, temos controlado isso muito bem. A proposta para os próximos dias é manter a carga atual de trabalho e observar a resposta adaptativa que o corpo dele nos dará para que possamos decidir, em conjunto, o retorno dele aos jogos - completou.

continua após a publicidade

Contratado em dezembro de 2024, Paulinho chegou à Academia de Futebol como uma das principais peças da reformulação promovida pela direção alviverde. Mesmo com minutos limitados e apenas uma partida como titular, foi peça importante na campanha da equipe no Mundial de Clubes da Fifa, no qual marcou dois gols — incluindo o da classificação às quartas de final diante do Botafogo, já nos acréscimos.

Ao todo, possui 17 partidas pelo Palmeiras, sendo uma delas como titular, no clássico contra o São Paulo, com três gols e duas assistências. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, no dia 4 de julho, pelo Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- Esse cuidado é necessário em processos de recuperação especiais como o dele, no qual há um período prolongado de inatividade, levando também em consideração o tempo em que ele esteve machucado em seu clube anterior. Por isso, o corpo do jogador, ao ser impactado por diferentes cargas de trabalho, precisa ter momentos maiores de recuperação e controle dos possíveis sintomas até atingir uma estabilização. Ele seguirá nos próximos dias o seu cronograma individualizado, fazendo boa parte das atividades junto à equipe principal e se preparando para ficar à disposição da comissão técnica - finalizou.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Jacuipense no Allianz Parque, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Aposte na vitória do Palmeiras na estreia da Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.