Palmeiras x Jacuipense: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Allianz Parque, pelo duelo de ida da quinta fase
Palmeiras e Jacuipense se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão do Prime Video (streaming). Clique aqui para assistir no Prime Video.
A tendência é que a comissão técnica do Palmeiras promova a rotação do elenco e utilize uma escalação alternativa contra a equipe baiana. Até o momento, a equipe de Abel Ferreira segue invicta como mandante em 2026, com 13 vitórias e um empate em 14 jogos, incluindo compromissos no Allianz Parque e na Arena Barueri.
Supenso em jogos do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira está liberado na Copa do Brasil comandará o time à beira do gramado nesta quinta-feira.
O Jacuipense, por sua vez, atravessa um período de instabilidade na temporada e foi eliminado da Copa do Nordeste. Na Série D do Campeonato Brasileiro, soma duas derrotas e um empate e ocupa a vice-lanterna do Grupo B.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X JACUIPENSE
Copa do Brasil - 5ª fase (ida)
📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: Prime Video
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
📺 VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Allan (Felipe Anderson); Ramón Sosa e Vitor Roque.
JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Ribeiro)
Marcelo; Vicente Reis, Daniel Costa, Weverton e Ruan Nascimento; Thiago, Vinícius Amaral e Thiaguinho; Sidney, Freitas e William.
