O meio de campo do Palmeiras voltou a ganhar destaque após um 2025 marcado por críticas e contestações. Com a chegada de Marlon Freitas e a adaptação de Andreas Pereira, a equipe voltou a contar com uma dupla consolidada no setor, agora com ainda mais opções após atuações recentes.

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Aníbal Moreno, muitas vezes titular, foi vendido ao River Plate em dezembro do ano passado, enquanto Richard Ríos deixou o clube rumo ao Benfica após se destacar no Mundial de Clubes da Fifa. Em determinado momento do segundo semestre, a comissão técnica optou por improvisar o zagueiro Bruno Fuchs como primeiro volante, em meio à falta de peças prontas.

As atuações recentes de Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, por sua vez, ampliam as opções para Abel Ferreira modificar o esquema tático e o estilo de jogo da equipe, a depender do adversário.

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No momento, Allan, Mauricio e Jhon Arias atuam mais à frente, enquanto Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Luis Pacheco, cria da Academia, aparecem como opções para as funções de primeiro e segundo volante, além da dupla titular destacada anteriormente.

A resposta dos jogadores de menor minutagem na temporada auxilia uma possível rotação da comissão técnica para a sequência de jogos fora de casa antes da partida contra o Jacuipense, ainda no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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- A recuperação foi tranquila e sobre o elenco recheado de jogadores de alto nível, é até melhor. Porque todo mundo sai da zona de conforto, tem uma disputa saudável - explicou Lucas Evangelista, em entrevista ao Lance!.

Calendário do Palmeiras

A equipe de Abel Ferreira entrará em campo sete vezes por três competições distintas em um intervalo de 21 dias. Cinco desses compromissos acontecem fora de casa, incluindo duas partidas da fase de grupos da Libertadores.

23/04 - Palmeiras x Jacuipense - Copa do Brasil

26/04 - RB Bragantino x Palmeiras - Brasileirão

29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras - Libertadores

02/05 - Palmeiras x Santos - Brasileirão

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores

10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

Elenco do Palmeiras comemora gol na partida contra o Athletico, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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