Por que a Globo não vai transmitir Flamengo x Vitória na Copa do Brasil?

A Globo não exibirá jogos da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (21). Gigantes como Flamengo, Santos e Cruzeiro entram em campo, mas as partidas dos clubes não serão exibidas em TV aberta. O Lance! te explica o motivo.

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A Globo é detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil em TV aberta. Contudo, em 2023, a emissora firmou um novo contrato para exibir jogos do torneio apenas a partir das oitavas de final da competição.

As partidas da fases anteriores às oitavas de final ficaram divididas entre os canais fechados da Globo, "SporTV" e "Premiere", e o streaming da Amazon, o "Prime Video". Globo e a Amazon são parceiras na negociação dos direitos de transmissão da competição até 2026.

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Flamengo na Copa do Brasil

Em busca do hexacampeonato da competição, o Flamengo entra em campo contra o Vitória nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã. O último título da CDB do Rubro-Negro foi conquistado em 2024, quando a equipe bateu o Atlético-MG, na Arena MRV.

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Aquele foi o primeiro troféu da era Filipe Luís, que viria a conquistar: Supercopa do Rei, Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores, sem contar o segundo lugar no Mundial de Clubes, perdido nos pênaltis.

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Everaldo Marques (Foto/Divulgação)

Jogo histórico

O adversário do Flamengo, o Vitória, sofreu uma sonora goleada do Rubro-Negro carioca no segundo turno de 2025, no Brasileirão. Na ocasião, á equipe do Rio aplicou, no Maracanã lotado, oito gols no adversário, sem levar nenhum.

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Até hoje, essa é a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos, que adotou a mecânica de liga no ano de 2003.