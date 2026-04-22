Palmeiras inicia Copa do Brasil com fator Allianz e oportunidade rara em 2026

O Palmeiras finaliza ajustes finais da preparação para encarar o Jacuipense na próxima quinta-feira (23), no Allianz Parque, em duelo que marca a estreia da equipe de Abel Ferreira na Copa do Brasil.

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+ Abel Ferreira vê concorrência crescer no meio-campo do Palmeiras antes de maratona fora de casa

Mandante no jogo de ida, o time alviverde conta com retrospecto favorável no ano. Até o momento, são 14 partidas entre Allianz Parque e Arena Barueri, com 13 vitórias e um empate. O único resultado diferente de triunfo ocorreu diante do Guarani, pela primeira fase do Campeonato Paulista, em confronto disputado com escalação alternativa, uma vez que a equipe já havia assegurado a classificação ao mata-mata.

Diante de um adversário mais modesto, a comissão técnica terá uma rara oportunidade na sequência da temporada: promover a rotação do elenco. A tendência é que Abel Ferreira opte por uma escalação alternativa na quinta-feira, com alguns jogadores mais utilizados sendo preservados.

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Assim, peças como Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Emiliano Martínez, majoritariamente reservas em 2026, devem iniciar o confronto. A lista de mudanças, por sua vez, pode se estender ao ataque, com Luighi e Sosa como opções.

Já Vitor Roque, de volta ao time após período de tratamento de lesão no tornozelo, tem a oportunidade de voltar a ganhar ritmo de jogo. Depois de cinco partidas como desfalque, o atacante foi relacionado contra o Athletico, pelo Brasileirão, e atuou por pouco mais de dez minutos.

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Vitor Roque retornou ao time do Palmeiras diante do Athletico (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira disponível

A suspensão de Abel Ferreira pelas expulsões contra Fluminense e São Paulo não se aplica a partidas da Copa do Brasil. Com isso, o treinador, que ainda tem três compromissos de punição a cumprir, estará à beira do gramado contra o Jacuipense.

O Palmeiras buscou efeito suspensivo para ter o treinador antes do julgamento do Pleno, mas o pedido não foi acatado pelo STJD. A punição, por sua vez, caiu de oito para sete jogos, sendo o último deles contra o Remo, fora de casa, em maio.

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