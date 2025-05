Quem ganha mais? Veja os salários dos técnicos de PSG e Inter de Milão

Inter de Milão e PSG se enfrentam neste sábado (31) para decidir o próximo campeão da Champions League. Simone Inzaghi, pelo lado dos italianos, e Luis Enrique, pela equipe francesa, vão comandar seus times em busca do título da maior competição da Europa. Mas, afinal, quais são os salários dos treinadores finalistas. Abaixo, o Lance! Biz mostra os valores.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Luis Enrique incentiva jogadores do PSG em jogo contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)

Com contrato renovado em 2024, o ex-jogador e atual treinador da Inter de Milão, Simone Inzaghi recebe 6,5 milhões de euros (R$ 42,1 milhões) por ano, segundo a imprensa italiana. Por mês, o italiano fatura cerca de 541 mil euros, o que daria R$ 3,5 milhões na cotação atual.

O técnico Luis Enrique, por outro lado, ganha 11,5 milhões de euros (R$ 74 milhões) por ano na equipe francesa. Mensalmente, o espanhol embolsa aproximadamente 958 mil euros (R$ 6,2 milhões). Com isso, Luis Enrique se figura entre o sexto treinador com o salário mais alto do mundo.

continua após a publicidade

➡️ PSG x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Simone Inzaghi, treinador da Inter de Milão (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Treinadores de PSG e Inter de Milão projetam a final

Em entrevistas coletivas antes da grande decisão da Champions League, Luis Enrique e Simone Inzaghi comentaram suas expectativas. O treinador do PSG afirmou que o que vem o motivando é a chance de entrar na história do PSG, além de homenagear sua filha, que faleceu vítima de um câncer.

- Minha maior motivação é fazer história em Paris. Seria incrível trazer sucesso para a cidade, para o país... Ser o primeiro é algo especial. Me sinto sortudo, mas amanhã (sábado) daremos tudo e mais um pouco para alegrar os fãs - afirmou Luis Enrique.

continua após a publicidade

O treinador dos Nerazzurri, por outro lado, comentou sobre o vice-campeonato contra o Manchester City, em 2023, e afirmou que as finais são diferentes.

- A equipe sempre tentou dar tudo de si em campo. Nosso desejo era tentar de novo, e chegamos até aqui com muita convicção. Sabemos que é o último passo. As finais sempre são diferentes. Dois anos atrás, merecíamos mais do que o vice, apesar da força e da beleza do futebol do City. Nós temos a sorte de trabalhar em um clube esplêndido, com jogadores excelentes, que entregam tudo o que têm - declarou Simone.

Veja mais:

➡️ Premiação da Champions League 2024/25: quanto ganha o campeão?

➡️ De Lukaku a Thuram: a evolução do ataque da Inter com Lautaro Martínez

➡️ Quanto custa os ingressos para a final da Champions League? Confira valores

➡️ Ídolo do PSG comenta saídas de Neymar e Mbappé e decisão da Champions

➡️ Final da Champions: veja fortunas dos donos de PSG e Inter de Milão

➡️ PSG terá reforço de peso para final da Champions League contra a Inter de Milão