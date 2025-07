Veja evolução do valor de mercado de Almada até a venda ao Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid anunciou a contratação de Thiago Almada, meia argentino que brilhou em sua passagem pelo Botafogo em 2024. O meia-atacante de 24 anos estava emprestado ao Lyon, que também pertence a John Textor, e chegará para reforçar o elenco de Diego Simeone em transferência que gira em torno de 20 e 25 milhões de euros, R$ 129 a 161 milhões na cotação atual.

Segundo o jornal espanhol Marca, o valor do negócio envolve a parte fixa do acordo e já inclui os bônus previstos em contrato, apesar das metas não terem sido divulgadas. As cifras são equivalentes ao atual valor de mercado do jogador, que teve um crescimento considerável em sua avaliação financeira ao longo dos últimos anos.

Em 2024, Jhon Textor fez a compra do jogador através do Eagle Football para atuar pelo Botafogo e investiu cerca de 20 milhões de euros (ou R$ 128 milhões na cotação atual), quando tirou ele do Atlanta United, da MLS, nos EUA.

Almada foi revelado pelo Vélez Sarsfield em 2018, aos 17 anos, e era avaliado em 5 milhões de euros. Um ano depois, ao fim da temporada 2019, Almada disparou no mercado da bola, quadruplicou seu valor e passou a valer 20 milhões de euros aos 18 anos. Nesse período, havia a expectativa de que o meia passasse a ser visado para a Europa e se transferisse ainda muito novo para ligas de alto nível no Velho Continente.

Entretanto, o argentino seguiu no Vélez e passou a ter oscilações no seu valor. Entre o começo de 2020 e o começo de 2021, teve uma pequena queda e voltou aos 20 milhões de euros. O jogador seguiu até o final da temporada ainda no clube formador até ser negociado com o Atlanta United, dos Estados Unidos. Apesar de ter ido para um mercado mais alternativo e menos competitivo, Almada foi negociado por 14,5 milhões de euros na época.

Lá nos Estados Unidos, Almada seguiu sofrendo com variações no valor de mercado antes de voltar a chamar a atenção do Botafogo. Entre o meio de 2022 e o começo de 2023, chegou a reduzir o valor de mercado para 15 milhões de euros e recuperou o preço no mercado antes de chegar ao Brasil. Quando desembarcou no Brasileirão, se manteve no período com 27 milhões de euros na avaliação até sair por empréstimo para o Lyon.

Desde que iniciou a curta trajetória no futebol francês, caiu para 25 milhões e, agora, foi negociado com o Atlético de Madrid pelo valor que era apontado no mercado. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Almada se transferiu para o Lyon no começo de 2025. (Foto: Valery Hache / AFP)

Carreira de Thiago Almada

Na carreira, Almada já soma troféus de peso apesar da pouca idade. No Vélez e no Atlanta United, o argentino não conquistou taças e era um destaque individual das duas equipes. O primeiro título foi justamente uma Copa do Mundo com a seleção argentina em 2022. No Catar, entrou em campo apenas uma vez ao longo da campanha que terminou com troféu o tricampeonato de seu país.

Por clubes, a grande temporada de Almada foi na sua chegada ao Botafogo. Fechou acordo no meio da temporada 2024 e foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. Foram 26 jogos pelo alvinegro carioca, três gols e dois empates. Apesar dos números não serem tão chamativos, foi peça-chave para o elenco de Artur Jorge ao longo do segundo semestre.