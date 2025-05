Luis Enrique projeta história no PSG para a final da Champions League

Às vésperas do jogo mais importante da temporada europeia, Luis Enrique revelou seus sentimentos antes da decisão da Champions League. O PSG está em sua primeira final da competição desde 2020, quando perdeu para o Bayern de Munique. O treinador espanhol afirmou, em entrevista coletiva, que deseja entrar na história da equipe parisiense e vai em busca do título inédito, neste sábado (31), quando enfrentará a Inter de Milão.

Na entrevista coletiva antes da decisão da Champions League, Luis Enrique afirmou que o que vem o motivando é a chance de entrar na história do PSG, além de homenagear sua filha, que faleceu vítima de um câncer. A possibilidade de ser o técnico que conquistou o primeiro título da competição pelo clube o faria sentir-se sortudo, e isso seria combustível de ir atrás do grande trunfo.

- Minha maior motivação é fazer história em Paris. Seria incrível trazer sucesso para a cidade, para o país... Ser o primeiro é algo especial. Me sinto sortudo, mas amanhã daremos tudo e mais um pouco para alegrar os fãs - afirmou Luis Enrique.

Pode-se dizer que o treinador já está na história do PSG. A equipe, apesar de ter um início ruim na Champions, conseguiu dar a volta por cima e se classificar para os playoffs. Lá, ganhou por 10 a 0 no agregado sobre o Brest e se classificou para enfrentar o Liverpool. Jogando contra o melhor time da competição naquele momento, a equipe parisiense conseguiu vencer, assim como também passou do Aston Villa e do Arsenal, para enfim chegar à decisão contra a Inter de Milão, a segunda do PSG em toda a sua história.

Luis Enrique está otimista para a final da Champions League

O treinador espanhol estaria com bons sentimentos para a grande final da competição. Mesmo enfrentando um oponente difícil, Luis Enrique admitiu que será difícil, mas se sente otimista para o confronto, afirmando que tudo pode acontecer.

- A grande dificuldade é simples. Quando um time recua, há pouco espaço e muita concentração de jogadores, mas essa é justamente a fase do jogo que os meus times sempre dominaram melhor. Qual é o problema? O Inter tem grandes individualidades, tanto na defesa quanto no ataque. Tudo pode mudar com um gol. É preciso se adaptar a uma final. Estou otimista - afirmou o treinador.

