PSG terá reforço de peso para final da Champions League a Inter de Milão

O PSG começou a preparação nesta terça-feira para a final da Champions League contra a Inter de Milão, e o técnico Luis Enrique terá um grande e importante reforço para a decisão de sábado: o retorno de Khvicha Kvaratskhelia.

O ponta-esquerda havia sido desfalque da equipe na Copa da França após problemas de saúde. Ele foi relacionado entre os titulares, porém cortado às pressas por náuseas minutos antes de a partida começar.

No entanto, já está recuperado e poderá ser relacionado pelo comandante para o principal desafio do PSG na temporada. O técnico Luis Enrique, inclusive, comentou sobre a situação do jogador após o ocorrido, no sábado, tranquilizando os torcedores.

— Ele não se sentiu bem depois do aquecimento, nada sério. Ele está descansando, está em casa. Ele está bem, foi inofensivo. Ele sentiu náuseas depois do aquecimento. Não há nada com que se preocupa.

Khvicha Kvaratskhelia anunciado no PSG até junho de 2029 (Divulgação)

Kvaratskhelia é um dos principais nomes do time. Desde que chegou do Napoli, ele soma 41 jogos e oito gols. Na Champions, o jogador disputou oito de novos jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Aos 24 anos, ele tem contrato até junho de 2029.

A presença do atacante é esperada pelos torcedores e o técnico, embora o PSG tenha ditado o ritmo na decisão contra o Reims, no fim de semana, e vencido por 3 a 0, garantindo mais um título na temporada.

Preparação do PSG para a final da Champions

O PSG terá força máxima para encarar a Inter de Milão na decisão da Champions League. Até o momento, não há jogadores lesionados ou dúvidas para a final, que será disputada em Munique. O clube entrará em campo em busca do troféu inédito, além de completar a tríplice coroa.

A final da Champions League será disputada no sábado, dia 31 de maio, às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, estádio do Bayern de Munique.