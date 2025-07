Santos firma parceria com nova marca de bebidas ligada a Neymar

O Santos anunciou nesta quarta-feira (16) um acordo de patrocínio com a Pley by Ney, linha de bebidas associada ao atacante Neymar Jr. O contrato terá a duração inicial de um ano e prevê a exibição do nome da empresa nos uniformes do time profissional masculino, feminino e categorias de base.

continua após a publicidade

A marca será exposta no uniforme alvinegro pela primeira vez nesta quarta-feira (16), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro entre Santos e Flamengo, na Vila Belmiro, às 20h (horário de Brasília). Além da exibição na camisa, o patrocinador também marcará presença na braçadeira de capitão, que leva a letra "Z" em homenagem ao ídolo santista Zito.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Trata-se de uma empresa forte no setor, com certeza as duas partes serão beneficiadas. Esse apoio contribuirá muito para consolidar essa nova fase do Santos FC — afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

continua após a publicidade

Neymar, jogador do Santos, tem associação com nova marca patrocinadora do clube (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A marca foi criada em parceria entre a Tial, a empresa norte-americana Fun Brands e a NR Sports, que gerencia a carreira e os direitos de imagem de Neymar.

— É uma honra ver a Pley by Ney apoiando um gigante do futebol mundial como o Santos Futebol Clube. Um clube que revelou ao mundo lendas como Pelé, Pepe, Zito e Coutinho e que foi o berço do nosso parceiro e inspiração, Neymar Jr. Mais do que um time, o Santos é um símbolo de inovação, ousadia e talento brasileiro, valores que também movem a Pley — detalhou Victor Wanderley, CEO do Grupo Tial.

continua após a publicidade

Santos amplia negócios com Neymar

Essa não é a primeira marca a patrocinar o Santos que chega ao alvinegro por acordos que envolvem Neymar. A chegada do atacante à equipe no começo do ano impulsionou novos acordos comerciais ao Peixe, como Loovi, Havan e Next 10, marca que também pertence ao atacante.

Na chegada do atleta, o espaço vendido dentro do número da camisa nas costas foi negociado por R$ 3 milhões. A cifra aumentou em 400% em comparação ao valor anterior do espaço exposto, que é de R$ 600 mil.