PSG e Inter de Milão se enfrentam em duelo válido pela grande final da Champions League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), na Allianz Arena, em Munique, (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e da Max (serviço de streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Campeão da Ligue 1 e da Copa da França, o PSG terá a oportunidade de conquistar o seu primeiro título de Champions e, consequentemente, a Tríplice Coroa. Para o jogo, o clube francês contará com força total para a final da Liga dos Campeões. Até agora, nenhum jogador está lesionado ou é considerado dúvida para a decisão. A equipe francesa entra em campo em busca de seu primeiro título europeu e da conquista da tríplice coroa na temporada.

continua após a publicidade

A Inter de Milão, por outro lado, chega com apenas um desfalque: o meia argentino Carboni. A equipe se frustou no final de semana anterior, após a última rodada do Campeonato Italiano decidir o vice-campeonato para o time de Inzaghi. No entanto, os italianos buscam seu quarto título de Champions League.

A Allianz Arena foi o palco de uma final de Champions League apenas uma vez. Em 2011/12, o Bayern de Munique recebeu o Chelsea e perdeu o título para os Blues. Os dois times empataram no tempo normal e, nos pênaltis, Drogba marcou o gol do título inédito do clube inglês.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre PSG e Inter de Milão pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Inter de Milão

Final — Champions League

📆 Data e horário: Sábado, dia 31 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique, (ALE)

👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: István Kovács - Romênia (árbitro); Mihai Marica - Romênia e Ferencz Tunyogi - Romênia (auxiliares); Joao Pedro Silva Pinheiro - Portugal (quarto árbitro)

📺 VAR: Dennis Johan Higler - Holanda (VAR1) e Catalin Sorin Popa - Romênia (AVAR)

Ficha do jogo PSG INT Final Champions League Data e Hora Sábado, dia 31 de maio, às 16h (de Brasília) Local Allianz Arena, em Munique, (ALE) Árbitro István Kovács (Romênia) Assistentes Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia) Var Dennis Johan Higler - Holanda (VAR1) e Catalin Sorin Popa - Romênia (AVAR) Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

🔵⚫ Internazionale (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez e Marcos Thuram.

❌ Desfalques: Carboni.

❓ Dúvidas: -

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.