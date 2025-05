Quanto custa os ingressos para a final da Champions League? Confira valores

A final da Champions League entre PSG e Inter de Milão acontece no próximo sábado (31), no Allianz Arena, em Munique. A decisão da maior competição europeia está entre os eventos esportivos mais assistidos no mundo e a atual edição não deve ser diferente. Mas, afinal, quanto vale o ingresso para assistir o jogo mais importante do Velho Continente? O Lance! Biz mostra os valores.

Fabian Ruiz comemora gol marcado pelo PSG sobre o Arsenal, pela Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)

O ingresso mais barato para assistir à final entre PSG e Inter de Milão vale 70 euros (R$ 451). No entanto, a venda desses bilhetes são destinados apenas para a categoria Fans First, destinado aos torcedores dos clubes envolvidos. Dos 64.500 lugares disponíveis no estádio, 38.700 são direcionados para essa seção.

O restante das cadeiras à disposição serão dividas em três categorias. A Categoria 3 tem o custo de 180 euros (R$ 1.161). Por outro lado, a Categoria 2 é vendida por 650 euros (R$ 4.193). A Categoria 1, classe de ingressos mais caros para a final, tem o valor de 950 euros (R$ 6.128,41).

Elenco da Inter de Milão comemora gol sobre o Como (Divulgação: Inter de Milão)

Como estão os times para a final da Champions League?

O PSG contará com força total para a final da Liga dos Campeões. Até agora, nenhum jogador está lesionado ou é considerado dúvida para a decisão. A equipe francesa entra em campo em busca de seu primeiro título europeu e da conquista da tríplice coroa na temporada.

A Inter de Milão, por outro lado, também chega sem desfalques para a partida decisiva. A equipe se frustou no final de semana após a última rodada do Campeonato Italiano decidir o vice-campeonato para o time de Inzaghi. No entanto, o clube busca no próximo sábado (31) seu quarto título de Champions League.

