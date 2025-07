Quem é o empresário que comprou a Arena para doar ao Grêmio

A torcida do Grêmio comemorou como um título a notícia da compra da Arena por um nome conhecido dos bastidores tricolores: Marcelo Marques, empresário do ramo alimentício e pré-candidato à presidência do clube. O movimento histórico põe fim a um imbróglio que se arrastava desde a inauguração do estádio, em 2013, e abre caminho para que o clube, de fato, assuma a posse e operação da sua casa.



Dono do Grupo Marquespan — maior fabricante de pão francês do mundo —, Marcelo investiu R$ 130 milhões para adquirir os direitos de gestão da Arena e dois terços da dívida da construção, com o compromisso público de doar tudo ao Grêmio sem contrapartidas.

🤝 Como foi o acordo?

A operação financeira foi dividida da seguinte forma:

💰 R$ 50 milhões pela gestão da Arena, pagos à Arena Porto-Alegrense

pela gestão da Arena, pagos à Arena Porto-Alegrense 💰 R$ 80 milhões para quitar dois terços da dívida da construção, pagos ao fundo Reag

para quitar dois terços da dívida da construção, pagos ao fundo Reag 📌 O Grêmio já possuía o outro terço da dívida

A transição da gestão será concluída até dezembro de 2025, e o clube passará a operar o estádio em 2026. Ainda assim, o Tricolor já ganhará mais autonomia imediata em temas como ingressos e gramado.

⚽ Empresário e torcedor apaixonado

Marcelo Marques é o fundador do movimento “O Grêmio é Nosso”, que se opõe à adoção de uma SAF no clube. “Não quero que vire SAF de jeito nenhum”, disse em entrevista ao Zero Hora. Em 2023, ajudou a bancar parte dos salários de Luis Suárez e, neste ano, retirou o patrocínio de sua empresa ao Internacional ao anunciar sua pré-candidatura no Grêmio.

🏟️ O que muda para o clube?

Com a nova estrutura, o Grêmio deixará de pagar R$ 20,5 milhões por ano à Arena Porto-Alegrense e ter limitações para explorar comercialmente o estádio. O clube passará a eeceber integralmente a renda de bilheteria e eventos e estima um incremento de R$ 50 a R$ 100 milhões por ano em receitas.

O Grêmio ainda aguarda a permuta com OAS e Karagounis para oficializar a posse definitiva da Arena, que inclui a entrega da área do antigo estádio Olímpico.

