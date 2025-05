Na véspera da grande final da Champions League, Ousmane Dembélé foi o primeiro jogador do PSG a falar com a imprensa. O francês abordou temas como a saída de Mbappé, afirmando que, com ele, a equipe poderia ter sido mais forte. Além disso, comentou sobre suas chances em uma possível disputa pela Bola de Ouro.

Desde a saída de Mbappé para o Real Madrid, Dembélé assumiu maior protagonismo na equipe parisiense. O atacante começou a temporada em baixa, após um início de relação conturbada com Luis Enrique, mas se recuperou e foi fundamental para levar o PSG à final da Champions League. Questionado se sentiu falta do capitão francês ao longo da temporada, o jogador foi direto, destacando a importância do antigo astro do clube.

Dembélé comemorando gol pelo PSG (Foto: Oli SCARFF / AFP)

- Talvez com o Kylian, nesta temporada, fôssemos um time mais forte. Ninguém sabe. Mas ele tinha o sonho de jogar pelo Real Madrid. O PSG seguiu o caminho dele. Concentramo-nos no nosso próprio caminho - afirmou Dembélé.

Além da importância de Mbappé, Dembélé também reconheceu a importância de Luis Enrique, em sua campanha na temporada de 2024/25. Cotado como um dos candidatos da Bola de Ouro, o atacante começou a temporada em baixa, tendo conflitos com Luis Enrique. Posteriormente, as desavenças foram deixadas para trás, e o jogador ganhou a confiança do treinador, o que o fez ser uma grande arma no setor ofensivo do PSG.

- Desde o momento em que falei com Luis Enrique pela primeira vez, ganhei a confiança dele. Sei jogar como camisa 9 desde que virei profissional. Me adapto bem à posição e ao time, e aí o técnico me dá liberdade para criar desequilíbrio. Tento ser inteligente para deixar o adversário um pouco louco - disse o atacante.

Dembélé também respondeu sobre uma possível Bola de Ouro

Apontado como um dos nomes mais fortes na disputa pela Bola de Ouro 2024/25, Dembélé preferiu manter o foco na decisão da Champions. Ele reconheceu a importância do prêmio individual, mas reiterou que a prioridade é o título inédito com o PSG.

- O mais importante é vencer esta Liga dos Campeões, e estou totalmente focado no time, não em títulos individuais. Claro, você pensa nisso, mas tento deixar isso de lado e focar no coletivo - disse o jogador.

