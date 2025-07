Cabe no Flamengo? Veja salário milionário de Castellanos na Lazio

O interesse do Flamengo em Taty Castellanos, da Lazio, empolga a torcida, mas esbarra em cifras elevadas — tanto no valor de transferência, quanto no salário do jogador. Segundo a imprensa italiana, a equipe de Roma só aceitaria negociaá-lo por uma quantia entre € 35 e € 40 milhões, o equivalente a R$ 227 milhões a R$ 259 milhões, na cotação atual.

E os vencimentos do argentino também são robustos: segundo o site Capology, o atacante recebe € 2,31 milhões brutos por ano. Convertendo para a nossa moeda, o salário anual chega a R$ 14,9 milhões — ou R$ 1,24 milhão por mês.

🔎 Números e trajetória de Castellanos

Apesar do alto custo, Castellanos tem um bom histórico recente. Na última temporada, pelo clube italiano, o camisa 9 somou: 14 gols e 5 assistências. No total da carreira, são 288 jogos, 98 gols e 41 assistências.

Ele foi revelado no Chile, ganhou projeção no New York City FC, dos Estados Unidos, passou pelo Girona, da Espanha, e chegou à Lazio em 2023.

🔄 Impacto no futuro de Pedro?

O nome de Castellanos surge em um momento turbulento para Pedro, atual camisa 9 do Flamengo. Fora da relação nos jogos contra São Paulo e Santos, ele foi alvo de críticas públicas de Filipe Luís, o que acirrou os rumores sobre uma possível saída.

Nos bastidores, os empresários do atacante já consideram buscar novos caminhos para o atleta, especialmente se o clube realmente avançar na tentativa por Castellanos.

