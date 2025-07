O Palmeiras segue dominando quando o assunto é valor de mercado. Mesmo após a saída de Estêvão para o Chelsea, o Verdão continua com o elenco mais valioso do Brasileirão — e também o mais valioso fora da Europa. Segundo o Transfermarkt, o grupo alviverde está avaliado em € 204,75 milhões, superando o Flamengo por uma margem apertada.



O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação com elenco estimado em € 200,55 milhões, diferença de apenas € 4,2 milhões. O clube carioca poderia estar na ponta, mas a recente venda de Gerson ao Zenit, por € 25 milhões, impactou os números.

💸 Palmeiras investiu pesado

A manutenção da liderança é fruto de fortes investimentos. Desde julho do ano passado, o clube paulista já gastou mais de € 100 milhões em contratações. A maior delas foi Vitor Roque, adquirido por € 25,5 milhões, se tornando a compra mais cara da história do futebol brasileiro.

📥 Principais contratações recentes do Verdão:

Vitor Roque – € 25,5 mi

Paulinho – acima de € 10 mi

Maurício – acima de € 10 mi

Ramon Sosa – acima de € 10 mi

📊 Elencos mais valiosos do Brasileirão

1️⃣ Palmeiras – € 204,75 milhões

2️⃣ Flamengo – € 200,55 milhões

3️⃣ Botafogo – € 159,90 milhões

4️⃣ Internacional – € 116,20 milhões

5️⃣ Corinthians – € 114,45 milhões

6️⃣ Bahia – € 99,70 milhões

7️⃣ Atlético-MG – € 95,10 milhões

8️⃣ Fluminense – € 93,15 milhões

9️⃣ Grêmio – € 89,30 milhões

🔟 Cruzeiro – € 87,85 milhões

A diferença entre os líderes e os lanternas é gigantesca: o Juventude, último do ranking, tem elenco avaliado em apenas € 16,5 milhões, ou seja, quase 13 vezes menos que o Palmeiras.

Importante: a janela de transferências está aberta, o que significa que o ranking pode sofrer alterações nas próximas semanas, com a chegada ou saída de jogadores em diversos clubes.

