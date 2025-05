De Lukaku a Thuram: a evolução do ataque da Inter com Lautaro Martínez

A Inter de Milão voltou a brilhar na Champions League e disputará a grande final neste sábado (31). Com Lautaro Martínez como líder técnico e capitão do time, o argentino tem Marcus Thuram como parceiro ideal no ataque nerazzurri, diferentemente da campanha de 2022/23, em que ele formava dupla letal com Romelu Lukaku. Esta transição no setor ofensivo reflete não apenas a capacidade de adaptação de Lautaro, mas também a habilidade da Inter em encontrar peças complementares para seu capitão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lautaro e Lukaku: uma dupla avassaladora

Entre 2019 e 2023, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku formaram uma das parcerias ofensivas mais temidas da Europa. Nas temporadas 2019/20, 2020/21 e 2022/23, Lukaku contribuiu com 78 gols e 22 assistências em 132 jogos, enquanto Lautaro somou números expressivos ao seu lado.

continua após a publicidade

No título do Campeonato Italiano de 2020/21, a dupla foi responsável por 41 dos 89 gols da Inter (46% da produção ofensiva), com Lukaku marcando 24 gols e dando 11 assistências, e Lautaro anotando 17 gols e seis assistências. Juntos, em 127 partidas, eles geraram 25 gols diretos entre si (13 de Lautaro com passes de Lukaku e 12 vice-versa), com um aproveitamento de 78 vitórias, 28 empates e 21 derrotas.

Antes da chegada de Marcus Thuram, Romelu Lukaku era o parceiro de ataque de Lautaro Martínez na Inter de Milão (Foto: LARS BARON/AFP)

O estilo de jogo de ambos era complementar. Lautaro, ágil e dinâmico, saía da área para criar espaços, tabelar com meias e confundir a marcação com sua técnica apurada. Lukaku, por sua vez, era um “tanque” com 1,91m, combinando força física, velocidade em arrancadas e habilidade como pivô para segurar a bola e atrair defensores. Sob os sistemas táticos de Antonio Conte e Simone Inzaghi, a dupla explorava transições rápidas e jogadas combinadas, tornando-se um pesadelo para qualquer defesa.

continua após a publicidade

➡️Destaque da Inter, Thuram esteve perto de se juntar a gigante de Madrid antes da Itália

A chegada de Marcus Thuram: uma nova dinâmica

Com o retorno de Lukaku para o Chelsea em 2023 e, posteriormente, a ida para a Roma, a Inter encontrou em Marcus Thuram o substituto ideal. Chegando sem custos de transferência após o fim de seu contrato com o Borussia Mönchengladbach, o francês rapidamente se entrosou com Lautaro.

Na temporada 2023/24, Thuram marcou 15 gols e deu 13 assistências em 46 jogos, enquanto Lautaro contribuiu com 27 gols e sete assistências. Juntos, foram responsáveis por 37 dos 89 gols da Inter na campanha do Scudetto (41% da produção ofensiva), ajudando o clube a conquistar mais um título italiano.

Thuram, assim como Lukaku, é um centroavante alto (1,92m) e fisicamente imponente, mas com diferenças táticas marcantes. Enquanto Lukaku era um ponto focal fixo, Thuram oferece maior versatilidade, alternando entre o papel de “9” e movimentações pelos flancos, especialmente pela esquerda, onde explora sua velocidade e habilidade no drible.

Sua capacidade de abrir espaços para meias e fazer dobras ofensivas com alas, como Denzel Dumfries na direita, adiciona fluidez ao ataque da Inter. Lautaro, por sua vez, mantém sua função de finalizador letal e articulador, aproveitando os espaços criados por Thuram para marcar ou criar jogadas.

Marcus Thuram foi um destaques da semifinal contra o Barcelona marcando um golaço de letra no jogo de ida (Foto: Josep Lago/AFP)

➡️Barcelona x Inter de Milão: gol de Thuram viraliza na web

Complementaridade e impacto de Thuram

A parceria entre Lautaro e Thuram é mais fluida que a formada com Lukaku, com maior ênfase em transições rápidas e movimentação. Enquanto Lukaku atraía marcadores pela força e presença na área, Thuram combina explosão física com versatilidade, permitindo à Inter variar seu jogo ofensivo contra defesas fechadas. Ambos se beneficiam do sistema de Inzaghi, que valoriza a pressão alta e a intensidade, com Lautaro liderando a linha de ataque e Thuram criando espaços com sua mobilidade.

A evolução do ataque da Inter reflete a capacidade de Lautaro Martínez de se adaptar a diferentes parceiros e a inteligência tática da equipe e do treinador Inzaghi em encontrar jogadores que potencializam seu capitão. Com Thuram, a Inter ganhou dinamismo sem perder potência, consolidando-se como uma das forças ofensivas mais completas da Europa.

Marcus Thuram e Lautaro Martínez são a dupla de ataque da Inter de Milão (Foto: AFP)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.