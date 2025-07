Vasco é goleado por adversário quase quatro vezes menos valioso na Sul-Americana

O Vasco sofreu uma dura goleada para o Independiente Del Valle na noite de terça-feira (15) pelos playoffs da Sul-Americana. A derrota por 4 a 0 aconteceu fora de casa, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador, e dificulta a vida do Cruz-Maltino para avançar de fase na copa. Entretanto, o revés não reflete a realidade do mercado da bola, onde o clube carioca é consideravelmente superior ao rival equatoriano.

Na comparação entre Vasco e Del Valle, o time brasileiro é apontado com um valor de mercado quase quatro vezes maior do que o adversário, reforçando a realidade encontrada nas competições sul-americanas onde as equipes do Brasil costumam a ser mais valiosas e terem elencos mais caros do que seus adversários.

Na atual fase da Sul-Americana, considerando os times que disputam os playoffs e os já classificados para as oitavas de final, o Vasco é o quinto clube mais valioso, fechando justamente o quinteto de times brasileiros que lideram essa lista. À frente do Cruz-Maltino estão, em ordem de valor, Bahia, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Depois do clube de São Januário aparece o Independiente, da Argentina, mas com uma distância considerável de valor.

O Vasco é avaliado em 86,7 milhões de euros, o equivalente a R$ 560 milhões na cotação atual. A diferença do clube brasileiro para o primeiro estrangeiro na lista já é chamativa, quase R$ 177 milhões. O tradicional time argentino é apontado com o valor de 59,38 milhões de euros (R$ 383 milhões).

Em comparação ao Independiente Del Valle é ainda maior. Os equatorianos são avaliados em 22,5 milhões de euros, equivalente a R$ 145,3 milhões na cotação atualizada. A cotação é equivalente a 25% do valor de mercado apontado ao Vasco. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Vasco levou 4 a 0 fora de casa contra o Independiente Del Valle. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Premiação valiosa para o Vasco

A eliminação na Sul-Americana tem um impacto não só dentro de campo, mas também fora dele. O Vasco vê a competição como uma das suas possibilidades de faturar um valor significativo de premiação. Em 2025, a Conmebol aumentou a premiação do torneio, que dará cerca de R$ 36 milhões ao clube vencedor.

Na atual fase da competição, o clube que avançar recebe US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões). O Vasco e os outros integrantes dos playoffs já haviam garantido outros US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) apenas por jogarem a fase no campeonato.

