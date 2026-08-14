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Internacional amplia ações de sustentabilidade e responsabilidade social no Beira-Rio

Toda a energia consumida pelo estádio é proveniente de fontes renováveis

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 09:52
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Internacional x Fluminense no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Internacional x Fluminense no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Internacional reuniu no Estádio Beira-Rio iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social desenvolvidas pelo clube. Um painel instalado próximo ao Portão 7 apresenta projetos relacionados à gestão de resíduos, eficiência energética, mobilidade urbana, redução de emissões de gases de efeito estufa e ações sociais. Entre os projetos, estão a certificação da gestão de resíduos do estádio, a neutralização das emissões do Campeonato Gaúcho de 2025 e os programas mantidos pela Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (Feci).

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A gestão de resíduos é uma das principais iniciativas ambientais do clube. Em 2023, o Internacional recebeu a primeira certificação após uma auditoria realizada pela PCN, certificadora creditada pelo Inmetro. Durante dois dias, os auditores acompanharam a operação de uma partida entre Internacional e Nacional, pela Libertadores, desde a geração dos resíduos até a coleta, triagem, armazenamento e destinação final.

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A certificação contempla materiais recicláveis, resíduos orgânicos, gramados encaminhados para compostagem, resíduos de serviços de saúde e resíduos da construção civil. O processo foi renovado em 2024 após uma nova auditoria.

Atualmente, os resíduos gerados pelo Internacional são quantificados por peso ou volume e encaminhados para destinação ambientalmente adequada.

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— Nosso Clube é exemplo no futebol nacional pela gestão de resíduos e o único no mundo com certificação de gestão de resíduos por dois anos consecutivos. O painel aproxima o torcedor desse trabalho e mostra que a sustentabilidade faz parte da rotina do Internacional, desde os dias de jogos até as obras e a operação diária do Beira-Rio — afirma Daisy Bessa, bióloga do Inter e especialista em Direito Ambiental.

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Cooperativa e gestão de resíduos

O Beira-Rio conta com uma Central de Resíduos dentro do complexo do estádio. O espaço abriga uma cooperativa de catadoras gerida por mulheres, responsável pela coleta, separação e pesagem dos materiais recicláveis.

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Depois da triagem, os resíduos são doados pelo Internacional à cooperativa, contribuindo para a geração de renda das trabalhadoras.

— Independentemente de termos mil ou mais de 40 mil torcedores no estádio, cerca de uma hora após o fim da partida não há mais resíduos espalhados pelos corredores e pelo pátio do Beira-Rio. Além de manter o estádio limpo, esse trabalho evita o acúmulo de resíduos e reduz a presença de pragas urbanas, como ratos e baratas — explica Daisy.

A política também é aplicada nas obras do Gigantinho. Cerca de 90% dos resíduos gerados na revitalização do ginásio são reciclados. Entre os materiais estão madeira, caliça, gesso, vidro e plástico. O transporte e a destinação são realizados por empresas contratadas para o serviço.

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Energia e emissões

Em 2025, o Internacional neutralizou as emissões de gases de efeito estufa relacionadas à disputa do Campeonato Gaúcho. O cálculo considerou os jogos realizados no Beira-Rio e os deslocamentos da delegação para partidas fora de casa. O projeto recebeu chancela voluntária da Organização das Nações Unidas (ONU).

O clube também informa que toda a energia consumida no Beira-Rio é proveniente de fontes renováveis. Os refletores do estádio passaram por substituição das lâmpadas convencionais por luminárias de LED, medida que reduz o consumo de energia e aumenta a durabilidade dos equipamentos. O estádio possui ainda três bicicletários, com aproximadamente 300 vagas para torcedores.

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Feci completa 50 anos

Na área social, o Internacional mantém ações por meio da Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (Feci), que completa 50 anos em 2026. Desde sua criação, a instituição realizou mais de 500 mil atendimentos ligados a educação, inclusão, cidadania e desenvolvimento social.

No primeiro semestre de 2026, foram 25.712 atendimentos em projetos de esporte, cultura, convivência comunitária e fortalecimento de vínculos.

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Entre os programas estão o Interabilita, voltado à reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Interagir), oficinas esportivas e culturais e o Programa Educação Integral, realizado em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. A fundação também mantém iniciativas como o Bazar Social e campanhas de arrecadação de alimentos e doações.

— Celebrar os 50 anos da Feci é reafirmar um compromisso histórico do Inter com a sociedade. Ao longo dessas cinco décadas, a fundação consolidou um trabalho sério e contínuo, levando educação, inclusão e oportunidades para milhares de pessoas. Temos muito orgulho dessa trajetória e seguimos trabalhando para ampliar ainda mais esse impacto nos próximos anos — destaca Gustavo Moreira, presidente da Feci.

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Camisa do Internacional com logo da Feci no peito
Camisa do Internacional com logo da Feci no peito (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

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