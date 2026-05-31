O legado do maior camisa 10 da história do futebol mundial ganha um novo capítulo no mundo esportivo. Uma camisa inédita para a Copa do Mundo, em parceria com as marcas Athleta e Pelé, que atualmente está sob gestão da família de Neymar Jr., por meio da NR Sports, apresentou uma coleção inédita inspirada no Rei do Futebol. O projeto conecta memória afetiva, identidade de marca e uma nova geração de consumidores por meio de uma linha que une alta performance, lifestyle e herança histórica do Rei.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Mais do que um lançamento, o projeto representa a retomada de uma das conexões mais emblemáticas do esporte brasileiro. Sendo a única marca a vestir Pelé ao longo de toda a sua trajetória profissional nos campos, a Athleta transforma os símbolos eternizados pelo craque em elementos centrais de uma linha construída para atravessar gerações.

Ligação familiar e conexão emocional

Para reforçar o impacto e a força histórica da campanha, o filme publicitário de lançamento conta com a participação de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé. A presença da família na ação representa a continuidade do legado e consolida a ligação construída ao longo de décadas entre o Rei, o futebol arte e milhões de torcedores ao redor do planeta.

continua após a publicidade

Athleta e Pelé lançam coleção inédita, com a participação de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé (Crédito: Divulgação)

A coleção foi dividida de forma estratégica para atingir diferentes públicos, contando com as versões performance e performance casual, desenvolvidas em diversas cores e modelagens que abrangem as linhas masculina, feminina e infantil.

Especificações técnicas e atributos do produto

Inspiradas diretamente na vitoriosa trajetória de Pelé na história dos Mundiais, as peças incorporam elementos de alta tecnologia e forte apelo visual, aproximando o produto do segmento de colecionadores. No design, o tradicional número 10 assume o protagonismo absoluto das camisas, acompanhado pela silhueta do soco no ar, gesto icônico do Rei que foi transformado em símbolo visual da coleção. Para reforçar o caráter de exclusividade, as peças trazem acabamentos personalizados, patches especiais e um rigoroso selo de autenticidade e rastreabilidade.

continua após a publicidade

Focada na prática esportiva, a versão performance utiliza o tecido tecnológico Dry On, desenvolvido especialmente para otimizar o rendimento e aproximar a identidade histórica da inovação. Já a linha performance casual aposta em uma leitura puramente lifestyle, conectando de forma direta o universo do futebol à moda urbana e à cultura esportiva contemporânea.

Posicionamento e resgate histórico

O movimento consolida o novo posicionamento da Athleta no cenário de material esportivo. Ao resgatar a sua própria história ao lado do maior atleta do século, a marca projeta resgatar o legado do Rei para o presente, gerando relevância cultural. A campanha busca o papel de transitar entre a nostalgia e a modernidade, unindo passado, presente e futuro em uma mesma camisa inspirada em Pelé, o maior da história.

Veja fotos

Athleta e Pelé lançam coleção inédita, com a participação de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé (Crédito: Divulgação)

Athleta e Pelé lançam coleção inédita, com a participação de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé (Crédito: Divulgação)

Athleta e Pelé lançam coleção inédita inspirada para a Copa do Mundo (Crédito: divulgação)

Athleta e Pelé lançam coleção inédita inspirada para a Copa do Mundo (Crédito: divulgação)

Athleta e Pelé lançam coleção inédita inspirada para a Copa do Mundo com diferentes modelos (Crédito: divulgação)

Athleta e Pelé lançam coleção inédita inspirada para a Copa do Mundo com diferentes modelos (Crédito: divulgação)

Athleta e Pelé lançam coleção inédita inspirada para a Copa do Mundo com diferentes modelos (Crédito: divulgação)

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável