O escritor e palestrante Tiago Brunet lançou o livro Jogo da Vida, obra que utiliza situações e conceitos do futebol para abordar desafios da vida pessoal e profissional. Publicado recentemente, o título propõe reflexões sobre temas como pressão, tomada de decisões, liderança, relacionamentos e desenvolvimento pessoal.

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Com prefácio do ex-jogador Kaká, o livro apresenta paralelos entre experiências vividas dentro das quatro linhas e questões enfrentadas no cotidiano. Ao longo dos capítulos, Brunet discute como fatores externos podem influenciar escolhas e trajetórias, além de destacar a importância da preparação, da resiliência e da capacidade de adaptação diante de adversidades.

A obra também aborda comportamentos que, segundo o autor, podem comprometer o desenvolvimento pessoal e profissional, analisando por que algumas pessoas não conseguem atingir objetivos de longo prazo mesmo após um início promissor. O conteúdo é direcionado a leitores interessados em temas relacionados a liderança, propósito e crescimento pessoal.

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Com prefácio de Kaká, Jogo da Vida é o novo livro de Tiago Brunet (Foto: Reprodução)

Conheça o autor

Tiago Brunet atua como escritor, palestrante e mentor nas áreas de desenvolvimento pessoal, negócios e espiritualidade. Formado em Teologia, possui pós-graduação em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos e é fundador do Instituto Destiny, instituição voltada à educação continuada.

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Ao longo da carreira, Brunet publicou livros no Brasil e no exterior, com obras traduzidas para diferentes países. Também realiza palestras, cursos e programas de mentoria direcionados a empresários, profissionais e atletas.

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Além da atuação como autor e palestrante, produz conteúdo para plataformas digitais e apresenta programas voltados a temas relacionados à vida emocional, liderança e desenvolvimento humano. É casado com Jeanine e pai de quatro filhos.

Tiago Brunet reúne mais de 7,4 milhões de seguidores nas redes sociais.

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