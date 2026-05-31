A Seleção Brasileira se prepara para disputar a sua última partida em território nacional antes do início da Copa do Mundo. O Maracanã será o palco do amistoso preparatório deste domingo (31) contra o Panamá. Mas, além da expectativa sobre qual equipe o técnico Carlo Ancelotti colocará em campo, é fora das quatro linhas que a diferença entre as duas equipes fica evidente.

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O elenco do Brasil, recheado de estrelas do futebol global como Vinicius Jr., Raphinha, Neymar, Endrick e Gabriel Magalhães, entre outros, chega para o confronto avaliado em € 909,20 milhões (cerca de R$ 5,33 bilhões). Por outro lado, a seleção panamenha conta com uma equipe muito menos badalada no mercado, avaliada em € 34,93 milhões (aproximadamente R$ 205,99 milhões). Em outras palavras, o grupo brasileiro vale 26 vezes mais do que o adversário, um dado que traduz o verdadeiro abismo financeiro da partida.

Jogadores mais caros do confronto

Por conta da disparidade econômica entre ambas as equipes, os jogadores que se destacam em valor de mercado no confronto pertencem à Seleção Brasileira. Entre todos, Vinicius Jr. se sobressai como o jogador mais valioso da partida, com um valor de mercado estimado em € 150 milhões, o que representa R$ 880 milhões. O atacante é o quinto jogador mais valioso do mundo.

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Na sequência da lista, Raphinha consolida-se como o segundo jogador mais valioso, com valor de € 80 milhões, o equivalente a R$ 469 milhões, enquanto Gabriel Magalhães fecha o ranking dos três primeiros colocados, valendo € 75 milhões, correspondendo a R$ 440 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

Quem é o jogador mais valioso do Panamá?

No lado oposto, o principal destaque financeiro da seleção do Panamá é Amir Murillo. O lateral-direito do Besiktas, da Turquia, está avaliado em € 7 milhões (R$ 41,10 milhões). Isso significa que Vinicius Jr., o atleta de maior valor de mercado do Brasil, vale 21,4 vezes mais do que Murillo sozinho.

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A distância financeira é tamanha que apenas três jogadores de todo o grupo chamado pelo Brasil possuem valor de mercado inferior ao de Murillo. São eles: Weverton, avaliado em € 750 mil; Alex Sandro, cotado em € 1 milhão; e o lateral Danilo, que fecha a lista valendo € 2 milhões.

Situação das seleções para a Copa do Mundo

O Brasil, cabeça de chave do grupo C da Copa do Mundo, chegará ao torneio ocupando a sexta colocação mundial da Fifa. Na primeira do mundial, a Seleção Brasileira enfrentará as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia.

Já o Panamá, 33ª colocação no ranking da FIFA, chega ao Rio de Janeiro classificado para o grupo L da Copa, considerado um dos mais difíceis do torneio, com Inglaterra, Croácia e Gana. A equipe do técnico Thomas Christiansen classificou-se em primeiro lugar no grupo A das eliminatórias da Concaf e fará no Maracanã a primeira de três partidas preparatórias antes do Mundial.

Danilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira; jogadores de Botaofogo e Flamengo desfalcam seus times (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Confrontos diretos entre Brasil e Panamá

Brasil e Panamá se enfrentaram cinco vezes na história, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A análise sugere um domínio da seleção canarinha no retrospecto: nos cinco jogos, o Panamá nunca saiu vitorioso.

O último encontro aconteceu em 23 de março de 2019, no Estádio do Dragão, em Porto, quando as equipes empataram em 1 x 1. Lucas Paquetá abriu o placar para o Brasil aos 32 minutos, mas Adolfo Machado igualou quatro minutos depois. Foi o único gol da história do Panamá contra a seleção brasileira em jogos oficiais ou amistosos registrados.

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