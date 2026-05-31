O PSG se consagrou campeão da Champions League pelo segundo ano seguido. Após o empate contra o Arsenal no tempo normal, o esquadrão francês venceu os Gunners nas penalidades e alcançou o feito de ser o décimo clube na história a ganhar duas decisões consecutivas no torneio (2025 e 2026). Além da marca esportiva, a equipe da capital francesa garantiu € 92,90 milhões (R$ 542,60 milhões) de premiação em toda a competição.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Sistema de premiação da Uefa

Desde a última temporada, a Uefa reformulou a distribuição de prêmios em função do novo formato de disputa. Com mais clubes e um volume maior de partidas, a entidade estabeleceu um recorde de premiação em 2024/25, valor que foi mantido para a atual edição e deve seguir até 2027.

A Uefa destinou um total de € 2,47 bilhões em bonificações para os participantes desta edição. Na fase de liga, todos os 36 clubes receberam uma cota fixa de € 18,6 milhões. Somado a isso, cada vitória na etapa inicial rendeu € 2,1 milhões e o empate pagou € 700 mil.

continua após a publicidade

Além dos bônus fixos e variáveis, as equipes que terminaram entre o 1º e o 8º lugar na classificação geral receberam um adicional de € 2 milhões (R$ 11,58 milhões). Já os clubes entre a 9ª e a 16ª posição, e que se classificaram para os playoffs, reembolsaram € 1 milhão (R$ 5,79 milhões).

Confira os valores pagos por fase no mata-mata

Classificação para as oitavas de final: € 11 milhões;

€ 11 milhões; Classificação para as quartas de final: € 12,5 milhões;

€ 12,5 milhões; Classificação para as semifinais: € 15 milhões;

€ 15 milhões; Classificação para a final: € 18,5 milhões;

E quanto recebeu o PSG?

O clube de Paris acumulou um montante milionário em sua trajetória até se tornar campeão na Hungria. Pela participação na fase de competição, o clube garantiu os € 18,6 milhões (R$ 107,7 milhões) iniciais. Com uma campanha de quatro vitórias e dois empates, somou mais € 9,8 milhões. Ao ficar na 11ª colocação e se classificar para os playoffs, o time faturou um bônus de € 1 milhão.

continua após a publicidade

Nos playoffs, o PSG eliminou o Monaco e assegurou € 11 milhões. Nas oitavas de final, ao superar o Chelsea, embolsou € 12,5 milhões. Já nas quartas, a vitória sobre o Liverpool rendeu outros € 15 milhões. A classificação sobre o Bayern nas semis, a equipe arrecadou os € 18,5 milhões destinados aos finalistas. E por se consagrar o vencedor da Liga dos Campeões, a equipe francesa pode esperar receber um adicional de € 6,5 milhões.

No total, a equipe francesa faturou um total de € 92,9 milhões.

Veja a premiação total do PSG na Liga dos Campeões por fase

Fase de liga (fixo): 18,6 milhões de euros (R$ 109,21 milhões);

18,6 milhões de euros (R$ 109,21 milhões); Bônus extra pelos resultados (quatro vitórias e dois empates): 9,8 milhões de euros (R$ 57,54 milhões);

9,8 milhões de euros (R$ 57,54 milhões); Playoffs: 1 milhão de euros (R$ 5,87 milhões);

1 milhão de euros (R$ 5,87 milhões); Oitavas de final: 11 milhões de euros (R$ 64,59 milhões);

11 milhões de euros (R$ 64,59 milhões); Quartas de final: 12,5 milhões de euros (R$ 73,39 milhões);

12,5 milhões de euros (R$ 73,39 milhões); Semifinal: 15 milhões de euros em premiação (R$ 88,07 milhões);

15 milhões de euros em premiação (R$ 88,07 milhões); Classificação para a final: € 18,5 milhões por clube (R$ 108,62 milhões);

€ 18,5 milhões por clube (R$ 108,62 milhões); Campeão: 6 milhões de euros (R$ 35,23 milhões).

Jogadores do PSG celembram conquista da Champions League sobre o Arsenal, em Budapeste (Foto: Franck Fife/AFP)

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.