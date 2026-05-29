O CEO do Lance!, Gustavo Mota, foi um dos protagonistas do palco SportsON, dedicado à indústria esportiva dentro do Rio2C, ao mediar o painel "Copa do Mundo: Mídia, Cultura e o Futuro do Futebol", realizado nesta quinta-feira (29), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A presença do CEO simboliza o alinhamento do Lance! com os principais agentes do ecossistema esportivo nacional, consolidando o veículo como um dos protagonistas nas conversas sobre o futuro do esporte.

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À frente da conversa, Gustavo comandou o debate entre nomes influentes do esporte e da comunicação brasileira: Juliana Agatte, secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Ministério do Esporte; Renato Ribeiro, diretor de Esporte da Globo; e Luis Carlos Costa, o Fula, ex-presidente da CBF.

O painel discutiu os impactos das próximas Copas do Mundo — a masculina de 2026 e a feminina de 2027, que será sediada no Brasil — sob diferentes perspectivas, como mídia, audiência, legado esportivo, negócios e transformação cultural.

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🌎♀️A Copa do Mundo no Brasil em 2027!

A realização da Copa de 2027 no Brasil foi tratada pelos painelistas como uma oportunidade única para acelerar mudanças históricas no futebol feminino. Entre os temas debatidos estiveram a necessidade de fortalecimento das categorias de base, melhorias na infraestrutura dos clubes, criação de políticas públicas permanentes e o papel da mídia na valorização das jogadoras e das competições nacionais.

Juliana Agatte destacou os desafios estruturais que ainda cercam o futebol feminino no país e reforçou que o sucesso do torneio será medido não apenas durante os jogos, mas também pelos impactos deixados nos anos seguintes.

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Outro ponto central da conversa foi a importância da cobertura midiática na construção de novas audiências. Renato Ribeiro apresentou a visão da Globo sobre o crescimento do interesse pelo futebol feminino e explicou como televisão, streaming e redes sociais terão papel fundamental para ampliar o alcance da competição.

🟡 A escalação da Seleção Brasileira em treino para amistoso antes da Copa do Mundo

Durante a mediação, o CEO do Lance! promoveu reflexões sobre os desafios do futebol em um cenário de mudanças no consumo esportivo e na relação do público com as plataformas digitais.

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