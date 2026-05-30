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Vitória de João Fonseca tem audiência equivalente a três Maracanãs cheios

Batalha de quase cinco horas teve 220 mil aparelhos simultâneos, segundo operadora

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/05/2026
14:36
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João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
imagem cameraJoão Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
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A virada épica de João Fonseca sobre Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros, nesta sexta-feira (29), estabeleceu uma marca importante na história da TV por assinatura no Brasil. Uma operadora registrou mais de 220 mil caixas conectadas simultaneamente à partida, volume capaz de lotar quase três Maracanãs. O estádio tem capacidade total para 78.838 pessoas.

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A partida durou 4h53min e, na TV fechada, foi exibida com exclusividade pela ESPN 2, das 11h03 às 15h56. Segundo o levantamento divulgado pela ClaroTV+, o tempo assistido na plataforma foi quase seis vezes maior (+480%) e o total de aparelhos sintonizados no canal mais que triplicou (+230%) em relação à média das três sextas-feiras anteriores, com um aumento de 76% no Tempo Médio de Audiência (TMA) por usuário.

➡️ Premiação de João Fonseca em Roland Garros já dobra a do primeiro ATP

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João Fonseca busca virada épica contra Djokovic

João Fonseca comemora ponto na estreia de Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)
João Fonseca comemora ponto na estreia de Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

João Fonseca protagonizou o maior feito de sua carreira até aqui, nesta sexta-feira (29). Diante de ninguém menos do que Novak Djokovic, o maior recordista da história (24 Grand Slams no currículo), o brasileiro conquistou uma virada épica, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. A batalha, válida pela terceira rodada de Roland Garros 2026, durou 4h53min. Foi o jogo mais longo da carreira do ex-líder do ranking no saibro francês.

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Classificado para as oitavas de final, Fonseca volta à quadra de saibro do Grand Slam de Paris neste domingo (31), não antes de 15h15 (horário de Brasília), para enfrentar o norueguês Casper Ruud.

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