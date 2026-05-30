A virada épica de João Fonseca sobre Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros, nesta sexta-feira (29), estabeleceu uma marca importante na história da TV por assinatura no Brasil. Uma operadora registrou mais de 220 mil caixas conectadas simultaneamente à partida, volume capaz de lotar quase três Maracanãs. O estádio tem capacidade total para 78.838 pessoas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A partida durou 4h53min e, na TV fechada, foi exibida com exclusividade pela ESPN 2, das 11h03 às 15h56. Segundo o levantamento divulgado pela ClaroTV+, o tempo assistido na plataforma foi quase seis vezes maior (+480%) e o total de aparelhos sintonizados no canal mais que triplicou (+230%) em relação à média das três sextas-feiras anteriores, com um aumento de 76% no Tempo Médio de Audiência (TMA) por usuário.

➡️ Premiação de João Fonseca em Roland Garros já dobra a do primeiro ATP

➡️ Saiba quanto João Fonseca ganhou por vitória sobre Djokovic

João Fonseca busca virada épica contra Djokovic

João Fonseca comemora ponto na estreia de Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

João Fonseca protagonizou o maior feito de sua carreira até aqui, nesta sexta-feira (29). Diante de ninguém menos do que Novak Djokovic, o maior recordista da história (24 Grand Slams no currículo), o brasileiro conquistou uma virada épica, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. A batalha, válida pela terceira rodada de Roland Garros 2026, durou 4h53min. Foi o jogo mais longo da carreira do ex-líder do ranking no saibro francês.

continua após a publicidade

Classificado para as oitavas de final, Fonseca volta à quadra de saibro do Grand Slam de Paris neste domingo (31), não antes de 15h15 (horário de Brasília), para enfrentar o norueguês Casper Ruud.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.