'Não temos Pelé, Romário e Ronaldo', diz Ancelotti sobre 'falta' de estrela na Seleção Brasileira

Às vésperas do penúltimo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti foi direto ao analisar o atual momento do futebol brasileiro. Em entrevista coletiva concedida neste sábado (30), na Granja Comary, o comandante italiano afirmou que a Seleção Brasileira hoje não possui uma "estrela" no nível de outros tempos, o que exige um pacto coletivo para a busca do título mundial.

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Ancelotti observa treino da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Às vezes, falamos muito que o Brasil não tem uma estrela. Pode ser verdade, não temos Pelé, Romário e Ronaldo, mas podemos ter uma responsabilidade compartilhada. O jogador mais experiente tem que ter mais responsabilidade, mas todos temos pressão. Como podemos fazer para ter menos? Compartilhando — destacou Ancelotti.

O treinador aproveitou para diferenciar o perfil de atleta que deseja em seu elenco:

— A diferença de uma estrela e um campeão é que a estrela usa seu ego para a equipe e o campeão usa seu ego para si mesmo. Gosto do jogador com ego, mas que o use com personalidade e caráter para ajudar o grupo — completou.

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Como já era de se esperar, o nome de Neymar dominou as atenções. Foram essa e mais quatro perguntas sobre o camisa 10, que se recupera de uma lesão grau dois na panturrilha e ainda não treina com bola. Diante do questionamento se teria se arrependido de convocar o craque, que é dúvida para a estreia no dia 13 de junho, em Nova Jersey, Ancelotti usou o bom humor italiano para afastar a pressão.

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— Sabe o que se diz na Itália? Que se minha avó tivesse rodas, ela seria um carro. Quando eu cheguei no museu (para anunciar a convocação), o Neymar estava entre os 26. Eu falei sobre todo mundo estar 100% em março, mas talvez não tenha explicado bem: eu poderia convocar um jogador que não estivesse 100% no momento, mas que pudesse estar 100% na Copa. Perdemos Militão, Rodrygo e Estêvão, mas Neymar estará 100% — garantiu.

Antes do último treino em Teresópolis, Ancelotti abriu o jogo e confirmou a escalação titular para o duelo deste domingo (31) contra o Panamá, às 18h30, no Maracanã. A grande novidade fica por conta do posicionamento de Wesley, que vinha atuando na lateral-esquerda pela Roma, mas jogará na sua função de origem pela direita.

O Brasil vai a campo com:

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique.

— O Wesley foi muito bem na Roma como lateral-esquerdo. Foi uma surpresa. Mas precisamos dele aqui como lateral-direito. Amanhã vão jogar todos os jogadores porque é uma partida de preparação. Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores — explicou o técnico, avisando que fará muitas modificações no segundo tempo.

O desfalque fica por conta de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que disputam a final da Champions League neste sábado. Ancelotti revelou que o grupo vai assistir ao jogo junto, mas evitou declarar torcida:

— Não podemos dizer boa sorte ao Mar;quinhos ou aos dois Gabriel. O mais importante é que terminem bem.