Brasil 70: ator revela bastidores para viver Pelé em minissérie sobre o Tri

A Netflix estreou a minissérie "Brasil 70: A Saga do Tri", que conta a história do título brasileiro da Copa do Mundo de 1970. O Lance! foi convidado para uma coletiva de imprensa, que marcou o lançamento do conteúdo digital, onde Lucas Agrícola, ator de Pelé na minissérie, contou como foi representar o maior jogador da história.

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O projeto da plataforma de streaming busca conectar o público aos bastidores da terceira conquista mundial brasileira, de maneira que evidencie a considerada 'melhor Seleção de todos os tempos', mostrando histórias inéditas e momentos durante o jogo.

Lucas Agrícola interpretou na série, o drama vivido por Pelé (Foto: HELENA YOSHIOKA/Netflix)

Lucas Agrícola, o Pelé da Netflix

Questionado pelo Lance!, Lucas Agrícola respondeu como foi a sensação de interpretar o Pelé, e quais os desafios enfrentados durante a produção do conteúdo digital:

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- Foi uma das maiores dificuldades e desafios da minha vida, foi feita muita preparação. Assisti documentários, séries e tudo que eu pude buscar sobre ele, eu busquei. Tive um encontro com Rivellino, então ele me deu o presente de falar sobre o Rei. Acho que consegui passar o que ele sentiu nessa Copa de 1970, que foi um peso gigante que ele estava nas costas. Estou muito feliz com o resultado, e acredito que onde o Rei Pelé estiver, ele está feliz também - revelou o ator de "Brasil 70".

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Posteriormente, Lucas revelou estar com boas expectativas para a Copa do Mundo de 2026, comparando a desacreditada Seleção de 1970 com a atual Amarelinha:

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- Estou com uma expectativa muito boa, estamos com um elenco bom, só precisa encaixar. Acho que estamos com os melhores de cada clube, tenho fé, apesar de que os outros times estão bons também. Ancelotti vai fazer um bom trabalho, acredito que a Seleção vai longe e que possa trazer esse hexa pra gente. Em 1970 a Seleção também estava desacreditada e trouxe essa Copa para gente, e espero que isso se repita, assim como na nossa série - afirmou Lucas.

Brasil 70: A Saga do Tri

A minissérie "Brasil 70: A Saga do Tri" é dividida em cinco episódios de 45 minutos, com direção de Pedro e Paulo Morelli e produção da O2 Filmes.

A história começa logo após o vexame da eliminação precoce do Brasil na Copa de 1966, na Inglaterra. A partir dali, a CBD (Confederação Brasileira de Desportos) entra em pânico, sabendo que precisa reconstruir o prestígio do futebol nacional. Para resolver o caos técnico, entra em cena o jornalista e militante político João Saldanha, interpretado por Rodrigo Santoro. Saldanha monta o esquadrão conhecido como "As Feras do Saldanha", mas sua postura contestadora e sua recusa em aceitar interferências do regime geram uma crise interna insustentável, culminando na sua demissão às vésperas do Mundial.

Faltando dois meses para a estreia no México, o problema cai no colo de Zagallo, interpretado por Bruno Mazzeo. O novo técnico assume a missão de reorganizar taticamente o time e, acalmar um vestiário rachado e assustado. Paralelamente, acompanhamos o drama de Pelé, interpretado pelo estreante Lucas Agrícola. A série foca nas pressões psicológicas sofridas pelo Rei, que chegou a cogitar não jogar aquela Copa por traumas de lesões passadas e pelo medo de falhar diante de uma nação inteira que usava o futebol como anestesia política.