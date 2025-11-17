Marca de Pelé é comprada por pai de Neymar em negociação milionária

O pai do atacante do Santos Neymar adquiriu por cerca de R$ 100 milhões a marca Pelé, que anteriormente pertencia à empresa norte-americana Sport10, detentora dos direitos de imagem, licenciamento e parte do acervo histórico do Rei do Futebol.

A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Lance!. O acordo foi assinado no mês passado, nos Estados Unidos.

O anúncio oficial deve ser feito na próxima quarta-feira (19), data que marca os 56 anos do milésimo gol de Pelé. Até o momento, a NR Sports ainda não se pronunciou sobre a negociação.

Neymar ao lado de Pelé; Pai do jogador investiu R$ 100 milhões pela marca de Pelé. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Em rápido contato com a reportagem do Lance!, Flávia Arantes do Nascimento, uma das filhas de Pelé, comentou sobre a marca.

— Eu ainda não fui informada oficialmente do negócio, mas fico muito feliz, caso esse acordo realmente seja firmado, com a atitude do pai do Neymar, que é uma pessoa que trabalha para ajudar o Santos a voltar ao protagonismo do futebol brasileiro. Sinto que isso vai promover uma aproximação maior com o público brasileiro. Para nós, da família, é motivo de muito orgulho relembrar os feitos do nosso pai em campo, seja pelo Peixe, pela Seleção Brasileira ou pelo Cosmos. O Neymar herdou o trono e não é à toa que foi apelidado de Príncipe da Vila. É uma família que sempre nos respeitou e temos a certeza de que eles vão cuidar com muito carinho e responsabilidade da imagem e do legado do Rei — disse a fisioterapeuta.

Flávia esteve presente na Vila Belmiro no último sábado (15), acompanhada do filho, na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Ela assistiu à partida no camarote de Pelé, que foi reformado recentemente pela NR Sports. Após a partida, foi ao vestiário do clube encontrar com Neymar.

Neymar pai investe no mercado brasileiro:

O movimento da compra da marca Pelé pela NR Sports não é o primeiro liderado por Neymar pai dentro do mercado brasileiro neste ano. Prestes a completar um ano desde o retorno de Neymar Jr. ao futebol do Brasil, a empresa que controla a imagem do jogador passou a investir mais no mercado local, buscando associações ligadas ao atleta e aos próprios negócios da empresa.

A NR liderou lançamento de produtos originais com a marca de Neymar Jr, como a bebida "Pley by Ney", além de parcerias como a que foi fechada com a "Lavitan" no começo de 2025, também no mercado de bebidas e que tem o atacante como garoto propaganda.

No Santos, a presença de Neymar Jr. foi responsável por atrair olhares de novas marcas para patrocinar o Peixe e elevou os valores negociados para estampar logos nos uniformes da equipe e placas de publicidade no CT e na Vila Belmiro.

O centro de treinamento e o estádio do alvinegro também foram focos de investimento da empresa liderada por Neymar pai, que reformou as estruturas esportivas e de ambiente dos locais.