Yamal supera Vini e Mbappé e se torna jogador mais valioso do mundo

O nome de um novo talento do cenário do futebol mundial tem provocado efeitos históricos, seja dentro de campo ou fora dele. De acordo com a 11ª edição do relatório da consultoria Football Benchmark, o atacante do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal ultrapassou grandes craques, como Mbappé, Vini Jr. e Erling Haaland, e se tornou o jogador mais valioso do planeta, atingindo o valor de mercado de 290 milhões de euros (R$1,7 bilhão).

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O Real Madrid é o clube que conta com a maior quantidade de jogadores presentes entre os 10 primeiros, com Jude Bellingham, que possui o valor de 177 milhões de euros (R$ 1 bilhão) e Vini Júnior, avaliado em 139 milhões (R$ 819 milhões).

Já o astro Kylian Mbappé, avaliado em 238 milhões de euros (R$1,4 bilhão), ocupa a segunda posição, atrás do jogador de 18 anos que lidera o ranking global do valor dos jogadores. Erling Haaland, com 206 milhões de euros (R$1,2 bilhão), fica na terceira colocação. Atualmente, esses são os únicos três jogadores no mundo a ultrapassarem a marca de 200 milhões de euros em valor de mercado.

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O sucesso de formação da La Masia

Lamine Yamal celebra gols marcados pelo Barcelona contra o Villarreal no Camp Nou (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

A valorização de Yamal é citada no relatório como o maior exemplo do sucesso contínuo da formação da La Masia, o sistema de desenvolvimento de talentos do Barcelona. Campeão da La Liga 2025/26 pelo segundo ano seguido, o elenco da equipe catalã quase dobrou de valor na última década, impulsionado pela qualidade dos atletas formados em casa, fator que possibilita que o clube alcance o sucesso esportivo sem depender exclusivamente de contratações externas astronômicas.

O peso financeiro de Yamal influencia diretamente nas finanças do clube. O Barcelona registrou o maior crescimento absoluto entre todos os clubes da elite europeia no último ano, crescendo 1,46 bilhão de euros ao seu valor total. Esse salto de 33% permitiu que o clube retomasse a segunda posição no ranking europeu pela primeira vez desde 2022, ficando atrás apenas do Real Madrid.

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Além de Yamal, outros jogadores do Barcelona também estão presentes na lista dos 30 mais valorizados, como o meia Pedri, avaliado em 139 milhões de euros (R$819 milhões) e o zagueiro Pau Cubarsí, com valor de 115 milhões de euros (R$ 678 milhões).

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Confira a lista dos 10 jogadores mais valiosos do mundo abaixo:

1 . Lamine Yamal (FC Barcelona): 290 milhões de euros. 2 . Kylian Mbappé (Real Madrid CF): 238 milhões de euros. 3 . Erling Haaland (Manchester City FC): 206 milhões de euros. 4 . Jude Bellingham (Real Madrid CF): 177 milhões de euros. 5 . Bukayo Saka (Arsenal FC): 148 milhões de euros. 6 . Vinícius Júnior (Real Madrid CF): 139 milhões de euros. 7 . Pedri (FC Barcelona): 139 milhões de euros. 8 . Florian Wirtz (Liverpool FC): 133 milhões de euros. 9 . Jamal Musiala (FC Bayern München): 128 milhões de euros. 10 . Michael Olise (FC Bayern München): 126 milhões de euros.

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