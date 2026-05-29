menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Yamal supera Vini e Mbappé e se torna jogador mais valioso do mundo

Relatório aponta que jogador possui valor de mercado em R$ 1,7 bilhão

Avatar
Abner Rey
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
07:45
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Nico Williams e Lamine Yamal comemoram o título da Espanha na Eurocopa
imagem cameraJogadores comemoram o título da Espanha na Eurocopa (Foto: Javier Soriano/AFP).
  • Matéria
  • Mais Notícias

O nome de um novo talento do cenário do futebol mundial tem provocado efeitos históricos, seja dentro de campo ou fora dele. De acordo com a 11ª edição do relatório da consultoria Football Benchmark, o atacante do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal ultrapassou grandes craques, como Mbappé, Vini Jr. e Erling Haaland, e se tornou o jogador mais valioso do planeta, atingindo o valor de mercado de 290 milhões de euros (R$1,7 bilhão).

continua após a publicidade

Relacionadas

O Real Madrid é o clube que conta com a maior quantidade de jogadores presentes entre os 10 primeiros, com Jude Bellingham, que possui o valor de 177 milhões de euros (R$ 1 bilhão) e Vini Júnior, avaliado em 139 milhões (R$ 819 milhões).

Já o astro Kylian Mbappé, avaliado em 238 milhões de euros (R$1,4 bilhão), ocupa a segunda posição, atrás do jogador de 18 anos que lidera o ranking global do valor dos jogadores. Erling Haaland, com 206 milhões de euros (R$1,2 bilhão), fica na terceira colocação. Atualmente, esses são os únicos três jogadores no mundo a ultrapassarem a marca de 200 milhões de euros em valor de mercado.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O sucesso de formação da La Masia

Lamine Yamal celebra gols marcados pelo Barcelona contra o Villarreal no Camp Nou (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
Lamine Yamal celebra gols marcados pelo Barcelona contra o Villarreal no Camp Nou (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

A valorização de Yamal é citada no relatório como o maior exemplo do sucesso contínuo da formação da La Masia, o sistema de desenvolvimento de talentos do Barcelona. Campeão da La Liga 2025/26 pelo segundo ano seguido, o elenco da equipe catalã quase dobrou de valor na última década, impulsionado pela qualidade dos atletas formados em casa, fator que possibilita que o clube alcance o sucesso esportivo sem depender exclusivamente de contratações externas astronômicas.

O peso financeiro de Yamal influencia diretamente nas finanças do clube. O Barcelona registrou o maior crescimento absoluto entre todos os clubes da elite europeia no último ano, crescendo 1,46 bilhão de euros ao seu valor total. Esse salto de 33% permitiu que o clube retomasse a segunda posição no ranking europeu pela primeira vez desde 2022, ficando atrás apenas do Real Madrid.

continua após a publicidade

Além de Yamal, outros jogadores do Barcelona também estão presentes na lista dos 30 mais valorizados, como o meia Pedri, avaliado em 139 milhões de euros (R$819 milhões) e o zagueiro Pau Cubarsí, com valor de 115 milhões de euros (R$ 678 milhões).

➡️ River Plate pode contratar meia ex-Botafogo convocado pela Argentina para Copa

Confira a lista dos 10 jogadores mais valiosos do mundo abaixo:

    1.
  1. Lamine Yamal (FC Barcelona): 290 milhões de euros.
    2. 2.
  2. Kylian Mbappé (Real Madrid CF): 238 milhões de euros.
    3. 3.
  3. Erling Haaland (Manchester City FC): 206 milhões de euros.
    4. 4.
  4. Jude Bellingham (Real Madrid CF): 177 milhões de euros.
    5. 5.
  5. Bukayo Saka (Arsenal FC): 148 milhões de euros.
    6. 6.
  6. Vinícius Júnior (Real Madrid CF): 139 milhões de euros.
    7. 7.
  7. Pedri (FC Barcelona): 139 milhões de euros.
    8. 8.
  8. Florian Wirtz (Liverpool FC): 133 milhões de euros.
    9. 9.
  9. Jamal Musiala (FC Bayern München): 128 milhões de euros.
    10. 10.
  10. Michael Olise (FC Bayern München): 126 milhões de euros.

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias