Yamal supera Vini e Mbappé e se torna jogador mais valioso do mundo
Relatório aponta que jogador possui valor de mercado em R$ 1,7 bilhão
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O nome de um novo talento do cenário do futebol mundial tem provocado efeitos históricos, seja dentro de campo ou fora dele. De acordo com a 11ª edição do relatório da consultoria Football Benchmark, o atacante do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal ultrapassou grandes craques, como Mbappé, Vini Jr. e Erling Haaland, e se tornou o jogador mais valioso do planeta, atingindo o valor de mercado de 290 milhões de euros (R$1,7 bilhão).
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O Real Madrid é o clube que conta com a maior quantidade de jogadores presentes entre os 10 primeiros, com Jude Bellingham, que possui o valor de 177 milhões de euros (R$ 1 bilhão) e Vini Júnior, avaliado em 139 milhões (R$ 819 milhões).
Já o astro Kylian Mbappé, avaliado em 238 milhões de euros (R$1,4 bilhão), ocupa a segunda posição, atrás do jogador de 18 anos que lidera o ranking global do valor dos jogadores. Erling Haaland, com 206 milhões de euros (R$1,2 bilhão), fica na terceira colocação. Atualmente, esses são os únicos três jogadores no mundo a ultrapassarem a marca de 200 milhões de euros em valor de mercado.
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O sucesso de formação da La Masia
A valorização de Yamal é citada no relatório como o maior exemplo do sucesso contínuo da formação da La Masia, o sistema de desenvolvimento de talentos do Barcelona. Campeão da La Liga 2025/26 pelo segundo ano seguido, o elenco da equipe catalã quase dobrou de valor na última década, impulsionado pela qualidade dos atletas formados em casa, fator que possibilita que o clube alcance o sucesso esportivo sem depender exclusivamente de contratações externas astronômicas.
O peso financeiro de Yamal influencia diretamente nas finanças do clube. O Barcelona registrou o maior crescimento absoluto entre todos os clubes da elite europeia no último ano, crescendo 1,46 bilhão de euros ao seu valor total. Esse salto de 33% permitiu que o clube retomasse a segunda posição no ranking europeu pela primeira vez desde 2022, ficando atrás apenas do Real Madrid.
Além de Yamal, outros jogadores do Barcelona também estão presentes na lista dos 30 mais valorizados, como o meia Pedri, avaliado em 139 milhões de euros (R$819 milhões) e o zagueiro Pau Cubarsí, com valor de 115 milhões de euros (R$ 678 milhões).
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Confira a lista dos 10 jogadores mais valiosos do mundo abaixo:
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 290 milhões de euros.
- Kylian Mbappé (Real Madrid CF): 238 milhões de euros.
- Erling Haaland (Manchester City FC): 206 milhões de euros.
- Jude Bellingham (Real Madrid CF): 177 milhões de euros.
- Bukayo Saka (Arsenal FC): 148 milhões de euros.
- Vinícius Júnior (Real Madrid CF): 139 milhões de euros.
- Pedri (FC Barcelona): 139 milhões de euros.
- Florian Wirtz (Liverpool FC): 133 milhões de euros.
- Jamal Musiala (FC Bayern München): 128 milhões de euros.
- Michael Olise (FC Bayern München): 126 milhões de euros.
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