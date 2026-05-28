Flamengo é a equipe mais seguida da América do Sul; veja ranking
Estudo mapeou clubes pertencentes a 25 países de quase todos os continentes
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O novo estudo do CIES Football Observatory trouxe uma lista mundial com os 100 clubes de futebol que registram mais seguidores nas redes sociais. De acordo com o levantamento, o Flamengo aparece na 15ª posição do ranking global, posicionando-se à frente de equipes tradicionais da Europa e consolidando-se como a equipe mais seguida de toda a América do Sul.
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O relatório considera a soma das métricas de cinco plataformas digitais: Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, TikTok e YouTube. Ao todo, o clube rubro-negro contabiliza 71,6 milhões de seguidores, sendo o integrante não-europeu mais bem colocado na lista. O Al-Nassr surge logo atrás como o segundo time de fora do continente europeu com maior base digital, ocupando a 16ª colocação geral.
Os primeiros colocados do ranking global
A lista dos clubes mais seguidos do mundo é predominantemente controlada pelas potências europeias. A equipe que lidera o ranking mundial é o Real Madrid, com um total de 487,6 milhões de seguidores. A segunda colocação também pertence ao futebol espanhol, com o Barcelona registrando 441,8 milhões de usuários. O top três é completado pelo Manchester United, que soma 238,6 milhões de seguidores em suas plataformas.
Países com o maior número de representantes
O estudo analítico mapeou clubes pertencentes a 25 países de quase todos os continentes, com a única exceção da Oceania. Entre todas as nações avaliadas, três se destacam com o maior volume de times representados: a Espanha lidera com 21 equipes, seguida de perto pela Inglaterra, com 17 representantes, e o Brasil fecha o top três de relevância mundial, com 11 clubes integrados à lista.
E os clubes brasileiros...
Além do Flamengo, que se destaca como o clube mais seguido não-europeu no levantamento, outras camisas do país figuram entre os 100 maiores públicos digitais. Logo atrás do Rubro-Negro, o segundo clube nacional mais bem ranqueado é o Corinthians, que ocupa a 22ª posição com 43,1 milhões de seguidores. O terceiro lugar do país pertence ao Santos, equipe do astro Neymar, que aparece na 32ª colocação geral com um acumulado de 26,8 milhões de seguidores no total.
Top dez clubes mais seguidos do mundo
- Real Madrid (ESP) = 487,6 milhões
- FC Barcelona (ESP) = 441,8 milhões
- Manchester United (ENG) = 238,6 milhões
- PSG (FRA) = 208,1 milhões
- Manchester City (ENG) = 187,8 milhões
- Liverpool (ENG) = 179,2 milhões
- Juventus (ITA) = 178,3 milhões
- Bayern de Munique (GER) = 165,2 milhões
- Chelsea (ENG) = 156,5 milhões
- Arsenal (ENG) = 156,5 milhões
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