O novo estudo do CIES Football Observatory trouxe uma lista mundial com os 100 clubes de futebol que registram mais seguidores nas redes sociais. De acordo com o levantamento, o Flamengo aparece na 15ª posição do ranking global, posicionando-se à frente de equipes tradicionais da Europa e consolidando-se como a equipe mais seguida de toda a América do Sul.

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O relatório considera a soma das métricas de cinco plataformas digitais: Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, TikTok e YouTube. Ao todo, o clube rubro-negro contabiliza 71,6 milhões de seguidores, sendo o integrante não-europeu mais bem colocado na lista. O Al-Nassr surge logo atrás como o segundo time de fora do continente europeu com maior base digital, ocupando a 16ª colocação geral.

Bruno Henrique e Pedro comemoram gol do Flamengo contra o Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Os primeiros colocados do ranking global

A lista dos clubes mais seguidos do mundo é predominantemente controlada pelas potências europeias. A equipe que lidera o ranking mundial é o Real Madrid, com um total de 487,6 milhões de seguidores. A segunda colocação também pertence ao futebol espanhol, com o Barcelona registrando 441,8 milhões de usuários. O top três é completado pelo Manchester United, que soma 238,6 milhões de seguidores em suas plataformas.

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Países com o maior número de representantes

O estudo analítico mapeou clubes pertencentes a 25 países de quase todos os continentes, com a única exceção da Oceania. Entre todas as nações avaliadas, três se destacam com o maior volume de times representados: a Espanha lidera com 21 equipes, seguida de perto pela Inglaterra, com 17 representantes, e o Brasil fecha o top três de relevância mundial, com 11 clubes integrados à lista.

E os clubes brasileiros...

Além do Flamengo, que se destaca como o clube mais seguido não-europeu no levantamento, outras camisas do país figuram entre os 100 maiores públicos digitais. Logo atrás do Rubro-Negro, o segundo clube nacional mais bem ranqueado é o Corinthians, que ocupa a 22ª posição com 43,1 milhões de seguidores. O terceiro lugar do país pertence ao Santos, equipe do astro Neymar, que aparece na 32ª colocação geral com um acumulado de 26,8 milhões de seguidores no total.

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Neymar durante a partida que classificou o Peixe para a próxima fase da Copa do Brasil (Foto:Luis Garcia/AGIF/Folhapress)

Top dez clubes mais seguidos do mundo

1 . Real Madrid (ESP) = 487,6 milhões 2 . FC Barcelona (ESP) = 441,8 milhões 3 . Manchester United (ENG) = 238,6 milhões 4 . PSG (FRA) = 208,1 milhões 5 . Manchester City (ENG) = 187,8 milhões 6 . Liverpool (ENG) = 179,2 milhões 7 . Juventus (ITA) = 178,3 milhões 8 . Bayern de Munique (GER) = 165,2 milhões 9 . Chelsea (ENG) = 156,5 milhões 10 . Arsenal (ENG) = 156,5 milhões

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